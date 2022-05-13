Путін смертельно хворий на рак і в Росії вже готують переворот. Голова розвідки України про завершення війни в інтерв’ю Sky News

Глава військової розвідки України генерал-майор Кирило Буданов в ексклюзивному інтерв’ю Sky News розповів, що війна з Росією до середини серпня досягне перелому, а до кінця року завершиться.
Нині це один і найточніших і найоптимістичніших прогнозів високопоставленого українського чиновника, вважають у Sky News.
Кирило Буданов також заявив, що в Росії вже триває переворот з метою усунення Володимира Путіна, а російський лідер серйозно хворий на рак.
Кирило Буданов також заявив, що в Росії вже триває переворот з метою усунення Володимира Путіна, а російський лідер серйозно хворий на рак.
Раніше Буданов правильно передбачив, коли відбудеться російське вторгнення, попри те, що його колеги в уряді були публічно скептичними. Тож тепер чоловік каже, що впевнений у прогнозуванні завершення російської агресії.
— Перелом буде у другій половині серпня. Більшість активних бойових дій буде завершено до кінця цього року. В результаті ми відновимо українську владу на всіх наших територіях, які ми втратили, включаючи Донбас і Крим.
За його словами, російська тактика не змінилася, попри зміщення російських сил на схід. Голова розвідки сказав, що не був здивований невдачами Росії у війні.
Ми знаємо все про нашого ворога. Ми знаємо про їхні плани майже тоді, коли вони складаються.
Ми знаємо все про нашого ворога. Ми знаємо про їхні плани майже тоді, коли вони складаються.
— Європа бачить Росію як велику загрозу. Вони бояться її агресії. Ми боремося з Росією вже вісім років, і можна сказати, що ця широко розрекламована російська влада — це міф. Вона не така потужна.
Силою українських військових захоплюються у всьому світі. Раніше у своєму інтерв’ю Андрій Білецький розповів про підготовку бійців Азова.