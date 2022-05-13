Путін смертельно хворий на рак і в Росії вже готують переворот. Голова розвідки України про завершення війни в інтерв’ю Sky News

Глава військової розвідки України генерал-майор Кирило Буданов в ексклюзивному інтерв’ю Sky News розповів, що війна з Росією до середини серпня досягне перелому, а до кінця року завершиться.

Нині це один і найточніших і найоптимістичніших прогнозів високопоставленого українського чиновника, вважають у Sky News.

Кирило Буданов також заявив, що в Росії вже триває переворот з метою усунення Володимира Путіна, а російський лідер серйозно хворий на рак.

Раніше Буданов правильно передбачив, коли відбудеться російське вторгнення, попри те, що його колеги в уряді були публічно скептичними. Тож тепер чоловік каже, що впевнений у прогнозуванні завершення російської агресії.

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— Перелом буде у другій половині серпня. Більшість активних бойових дій буде завершено до кінця цього року. В результаті ми відновимо українську владу на всіх наших територіях, які ми втратили, включаючи Донбас і Крим.

За його словами, російська тактика не змінилася, попри зміщення російських сил на схід. Голова розвідки сказав, що не був здивований невдачами Росії у війні.

Ми знаємо все про нашого ворога. Ми знаємо про їхні плани майже тоді, коли вони складаються.

— Європа бачить Росію як велику загрозу. Вони бояться її агресії. Ми боремося з Росією вже вісім років, і можна сказати, що ця широко розрекламована російська влада — це міф. Вона не така потужна.

Силою українських військових захоплюються у всьому світі. Раніше у своєму інтерв’ю Андрій Білецький розповів про підготовку бійців Азова.