Интервью

Россия хочет превратить Украину в концлагерь – Андрей Билецкий о подготовке Азова как самой элитной боевой единицы мира

Даниэла Долотова, редактор сайта 11 мая 2022, 09:00
Андрій Білецький
Фото: Twitter

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