Россия хочет превратить Украину в концлагерь – Андрей Билецкий о подготовке Азова как самой элитной боевой единицы мира

Вся Украина сейчас дышит словом Азов. На его бойцах держится не только Мариуполь или Азовсталь, но и наше независимое государство. Они уже восемь лет ломают зубы оккупантам, которые так их боятся.

Основатель и первый командир полка Азов Андрей Билецкий в интервью для спецпроекта ICTV Украина рассказал о подготовке бойцов Азова и сам полк как самую элитную боевую единицу в мире.

Однако сначала Андрей Билецкий шокировал заявлением о том, что план России – превращение нашей страны в концлагерь.

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Концлагерь протяженностью на всю страну

Росгвардия отправляла в Китай комиссию для того, чтобы ознакомиться с концепцией цифрового концлагеря и контроля населения.

Они об этом всерьез думали еще перед войной и были непосредственно заточены на ход событий.

Их концепцией было разбить всю Украину на секторы и превратить страну в огромный концлагерь разного уровня жестокости.

И потому, когда мы воюем, боремся и думаем вести переговоры, мы должны понимать ту “перспективу”, которую нам нарисовала Россия.

Вся Украина помнит подвиги азовцев еще с 2014 года. Однако как бойцы Азова сейчас выдерживают российскую осаду?

Думаю, что каждый человек, который не находится в Мариуполе, и я, в том числе, даже ни один военный на фронте не может понять, как они держатся на самом деле.

И слово “азовец” благодаря тем, кто сейчас в Мариуполе, набирает определенные черты, как слова “самурай” или “спартанец”. Этот образ будет говорить людям о том, что такое идеал солдата.

Как держатся? Чрезвычайно тяжело, потому что непросто держаться людям из плоти против 500 кг и тоннных бомб.

Трудно, когда у них уже нет простого пехотного тяжелого вооружения, а против них работает артиллерия Черноморского флота РФ.

Кроме того, враг имеет безграничное количество патронов и артиллерии, а также неизмеримое количество танков. Пока что у них бесконечный лимит. И так каждый день.

А наши ребята – просто люди с чувством собственного достоинства, пониманием воинского долга, потому они стоят и держатся.

Однако мы не должны это воспринимать так, что Азов продержался 30, 40, 50 и так далее дней, а значит, еще будет держаться. Заканчиваются простые вещи, медицинские препараты. Безусловно, есть проблемы с теми или иными патронами, а со временем они станут вопиющими.

Заканчиваются просто физические и моральные силы людей, которые фактически неделями не видят солнца.

Они выходят на поверхность только с одной целью – биться.

Россияне уже пятидесятый раз объявляют о взятии Азовстали, а ребята держатся.

Для нас они стали героями. Кто такие бойцы полка Азов?

У них есть профессии. Когда они были студентами, а некоторые из них в 2014 году были еще школьниками. Некоторые из них в 16 и 17 лет пришли на войну.

В основном это те, кто хотел испытать себя. Это молодежь, которая чувствовала свой долг во время войны защищать родину.

Однако это было когда-то. Это уже не вопрос добровольцев, как было в 2014 году. Они уже совершенно профессиональные воины, избравшие военный путь для своей жизни.

Азов – это огромный отсев протяженностью на многие годы, это очень сложная подготовка и мораль.

На самом деле, это идейные патриоты, которые горят идеей освобожденных украинских земель.

С другой стороны, это огромный профессионализм. Подготовка 24 часа в день. Думаю, мало где в мире в спецподразделениях кто-то проходил такой отсев, как это было в Азове.

Это простые люди, но со значительными военными способностями. Остальные там просто физически не задерживались.

Сам Азов – это суперпрофессиональное подразделение. Это сплав профессионализма, отбора и идейности.

Нельзя говорить, что азовцы сейчас бьются в соотношении один к шести, поскольку существует еще вопрос техники.

Какие идеи исповедуют азовцы?

Азов – это боевое регулярное подразделение Вооруженных Сил Украины. Поэтому Азов не может иметь идеологии, поскольку для каждого военного подразделения единственная идеология – это устав.

Конечно, значительное количество азовцев являются идейными украинскими националистами. Для нас это не идея захвата чужих территорий. Это вопрос создания крупной самостоятельной страны. Поэтому я лично это называю освободительным национализмом.

Это идея священности украинских границ и независимости, когда мы можем указывать себе, каким путем будем идти.

Думаю, что о человеке должны говорить его дела. Так вот дела Азова показывают, что он никогда и нигде не был замечен в ксенофобских историях. В наших рядах служит нескончаемое количество национальностей.

Азов был замечен исключительно в одной – эффективной защите нашего государства.

Какие негативные последствия имела российская пропаганда о нацизме в Украине на Азов?

Российская пропаганда о нацизме в Украине имела значительные негативные последствия. Первоначально для них главным противником был Правый сектор.

Азов для России стал столь ненавистным из-за максимальной эффективности.

Получив по зубам сначала в 2014 году в Мариуполе, затем под Широкино. Затем увидев огромные потери, которые понесла российская армия. Поэтому пропаганда оккупантов начала бить по тем, кто имел наибольшую эффективность в борьбе с ней.

Это привело к тому, что, несмотря на то, что Азов первым применил стандарты НАТО и перешел первым на формирование профессионального сержантского корпуса, он совсем не мог участвовать в международных учениях.

Международное сообщество очень чувствительно к вопросам нацизма, в котором обвиняли азовцев.

Это теперь азовцев уважают спецназовцы всего мира, а раньше Азов не получал (до начала полномасштабного вторжения) современного вооружения.

Никто не знал, что даже с советским оружием можно давать такие результаты, которые и не снились современным армиям мира.

Азов мог быть более эффективным, если бы не работала российская пропаганда. Однако и этого Азову хватило, чтобы сломать все планы оккупантов и остановить армию РФ. Один единственный полк.

Процедура extraction – почему до сих пор этого не произошло и почему ООН не дорабатывает?

В случае с вопросом применения процедуры extraction, я считаю, что ООН сделала недостаточно, прикрываясь своими нормами. Это абсурд.

Поэтому когда мне говорят ООНовцы, что вывезти тяжело раненых бойцов противоречит их политике, это откровенная ложь.

Они пытаются быть посредине, наплевав на основополагающие принципы своей организации — человечность и гуманизм.

Поэтому, я думаю, что сейчас задача абсолютно всех людей доброй воли со всего мира давить на международные институции и политиков, чтобы они сделали максимум и добились экстракции военных и раненых из Мариуполя.

Читай, как поддержать петицию для спасения бойцов из Азовстали – пошаговая инструкция. Ты можешь сделать очень важное дело сегодня – спасти жизнь нашим защитникам.