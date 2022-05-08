Как поддержать петицию для спасения бойцов из Азовстали — пошаговая инструкция

Пока ты читаешь этот текст, в Мариуполе на грани жизни и смерти существуют люди. Совсем обычные люди, которые безстрашно встали на защиту свободного неба и единой Украины.

Мы все пересматриваем обращения бойцов Азова. Мониторим новости об эвакуационных автобусах из Мариуполя. Распространяем десятки, сотни постов в соцсетях об условиях, в которых вынуждены выживать герои Мариуполя. Но этого все еще мало.

По сети распространяется петиция Save Mariupol. Цель этой петиции — обязать РФ не препятствовать эвакуации всех людей из Азовстали на подконтрольную украинскому правительству территорию.

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Почему эта петиция важна?

Многие люди не воспринимают эту инициативу серьезно. Но важно понимать следующее: эта резолюция разработана и утверждена активистами не самовольно, а общими силами юристов и МИД.

Если эта петиция наберет достаточное количество подписей, МИД сможет апеллировать к ней во время переговоров с представителями ООН.

Как подписать петицию?

Все гениальное — просто. Помните, что это может быть шанс на спасение для людей, оказавшихся в российском аду. Они и по сей день пребывают в пекле. Мы подготовили пошаговую инструкцию, как подписать петицию Save Mariupol.

Как подписать петицию для спасения бойцов Азова из Мариуполя? Шаг 1 Перейдя по ссылке, нажми Подписать петицию.

Шаг 2 Введи свои данные. Нажми Подписать петицию. Шаг 3 Важно: чтобы твоя подпись была засчитана, необходимо подтвердить её в своем почтовом ящике. Подтверждение может прийти не сразу из-за большой нагрузки на сервис. Журналистка сайта Викна ожидала около суток.

Следующий шаг — перейти на свою почту и подтвердить подпись, нажав Подтвердить свою подпись.

Письмо поступит с адреса change.org. Шаг 4 Сайт перенаправит тебя на следующий шаг, где будут предоставлены два варианта: оплатить деньги для продвижения петиции или поделиться ссылкой в сети.

Важно: пусть тебя не пугает эта опция “оплатить через карту”. Это не обязательно.

Прокрутив страничку вниз, можно выбрать функцию Поделиться петицией. Выбирай удобный для тебя вариант и нажимай Continue. Шаг 5 Осознай, что только что ты приложил (-а) усилия к спасению людей из Азовстали просто несколько раз нажав пальцем по экрану своего девайса.

Читать по теме Морпехи из Мариуполя просят о процедуре extraction — что это такое Командир морских пехотинцев Сергей Волынский из окруженного завода Азовсталь просит мир о помощи.

Спасения ждут бойцы Азова, обыкновенные люди, которые просят о помощи. Вот один из них – боец ​​Азова, наш герой. Разница между фотографиями — всего полтора года, но по этим фото хорошо видно, как война, смерти и “русский мир” меняют наших ребят.

Жизнь этих людей уже разделилась на “до” и “после”, но у них есть шанс выжить. Давайте приложим все усилия, чтобы спасти героев. Призываем приобщиться к спасению героев Мариуполя и подписать петицию!

Ранее защитник Мариуполя Сергей Волына откровенно рассказал о своих мыслях и надежде на чудо — читай об этом в нашем материале.