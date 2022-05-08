Як підтримати петицію для порятунку бійців з Азовсталі — покрокова інструкція

Доки ти читаєш цей текст, у Маріуполі на межі життя і смерті існують люди. Так, звичайні люди, що стали на захист нашого вільного неба та єдиної України.

Ми переглядаємо звернення бійців Азову. Моніторимо новини про евакуаційні автобуси з Маріуполя. Поширюємо десятки, сотні постів у соціальних мережах про умови, в яких змушені виживати герої міста. Але цього й досі замало.

Мережею шириться петиція Save Mariupol. Метою цієї петиції є зобов’язати РФ не перешкоджати евакуації всіх людей з Азовсталі на підконтрольну українському уряду територію.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Чому ця петиція важлива?

Багато людей не сприймає цієї ініціативи серйозно. Але принципово розуміти наступне: ця резолюція розроблена та затверджена активістами не самовільно, а спільними силами юристів та МЗС.

Якщо ця петиція набере достатню кількість підписів, МЗС зможе апелювати нею під час перемовин з представниками ООН.

Як підписати петицію?

Все дієве — просте. Пам’ятаймо, що це може бути шанс для людей, що опинилися в російському пеклі й перебувають в ньому досі. Ми підготували покрокову інструкцію, як підписати петицію Save Mariupol.

Як підписати петицію для порятунку бійців Азову з Маріуполя? Крок 1 Перейшовши за посиланням, натискай Підписати петицію. Крок 2 Введи свої дані. Натисни Підписати петицію. Крок 3 Важливо: аби твій підпис був зарахований, необхідно підтвердити його у своїй поштовій скриньці. Підтвердження може прийти не одразу через навантаження. Журналістка сайту Вікна очікувала добу.

Тож наступним кроком потрібно перейти на свою пошту та підтвердити підпис, натиснувши Підтвердити свій підпис.

Лист надійде з адреси change.org. Крок 4 Сайт перенаправить тебе на наступний крок, де буде надано два варіанти: оплатити кошти для просування петиції чи поділитися нею в соцмережах.

Важливо: нехай тебе не лякає ця опція “оплатити через картку”. Це не обов’язково.

Якщо прогорнути сторінку вниз, можна обрати функцію Поділитися петицією. Обирай зручний для тебе варіант і натискай Continue. Крок 5 Усвідом, що ти щойно доклав зусиль до порятунку людей з Азовсталі просто декілька разів натиснувши пальцем по екрану свого девайса.

Читати на тему Морпіхи з Маріуполя просять про процедуру extraction — що це таке Командир морських піхотинців Сергій Волинський з оточеного заводу Азовсталь просить світ про допомогу.

Порятунку чекають бійці Азову, які опинилися у пеклі. Це — звичайні люди, які просять допомоги. Ось один із них — боєць Азову, наш герой. Різниця між світлинами — всього лише півтора року, проте наочно видно, як війна, смерті та “руський мір” змінюють наших хлопців.

Життя цих людей уже розділилося на “до” та “після”, але у них є шанс вижити. Тож докладімо усіх зусиль, аби врятувати героїв. Закликаємо долучитися до порятунку героїв Маріуполя та підписати петицію!

Раніше захисник Маріуполя Сергій Волина відверто розповів про думки та надію на диво — читай про це у нашому матеріалі.