Україна

Морпіхи з Маріуполя просять про процедуру extraction — що це таке

Вероніка Кононенко, практикантка сайту 20 Квітня 2022, 16:45
звернення з азовсталі

Більше відео
0:06:46
Сергій Лещенко про нові фейки
Не вірте брехунам держави-агресора: Сергій Лещенко про нові фейки російської пропаганди
Втрати Росії в Україні - ситуація на фронті 20.04.2022
Запеклі бої на сході України та масштабні втрати Росії у війні: ситуація на фронті 20 квітня
воєнний стан в Україні
Воєнний стан в Україні. Пояснюємо, до якого числа і що треба знати
Зміна графіку київського метро з 21 квітня 2022 року - що відомо
Знову від Академмістечка до Лісової: київське метро змінює рух потягів з 21 квітня
Дивитись більше

Останні відео
звернення з азовсталі

Морпіхи з Маріуполя просять про процедуру extraction — що це таке
0:06:46
Сергій Лещенко про нові фейки
Не вірте брехунам держави-агресора: Сергій Лещенко про нові фейки російської пропаганди
Ситуація на дипломатичному фронті станом на 20 квітня
Зміцнення оборони України та потужна фінансова підтримка світу — головні перемоги нашої дипломатії
Втрати Росії в Україні - ситуація на фронті 20.04.2022
Запеклі бої на сході України та масштабні втрати Росії у війні: ситуація на фронті 20 квітня
воєнний стан в Україні
Воєнний стан в Україні. Пояснюємо, до якого числа і що треба знати
Зміна графіку київського метро з 21 квітня 2022 року - що відомо
Знову від Академмістечка до Лісової: київське метро змінює рух потягів з 21 квітня
0:06:28
Великдень 2022 - посилений режим поліції та можливі провокації Росії
Посилена робота поліції та можливі провокації від росіян: до чого потрібно готуватися вірянам на Великдень 2022
0:05:07
Історії з окупації: як люди ховалися в Ірпені
Допомогли евакуюватися іншим, а самі — лишилися: історії людей з Ірпеня, що пережили окупацію
0:03:31
Уламок аорожого боєприпасу пробив бік наскрізь 14-річній дівчині
Бачу — все помаранчеве й відчуваю біль. 14-річній Каті уламок боєприпасу пробив бік наскрізь
0:03:42
Селище Макарів повертається до життя
Макарів оживає! Як селище оговтується від окупації
Більше відео
Сергій Лещенко про нові фейки
Читати далі
Не вірте брехунам держави-агресора: Сергій Лещенко про нові фейки російської пропаганди

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь