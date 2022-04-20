Морпіхи з Маріуполя просять про процедуру extraction — що це таке

Маріуполь перебуває в оточенні від початку березня. Місто майже повністю зруйноване внаслідок бойових дій, ударів ворожої артилерії та авіації.

Захищають Маріуполь найхоробріші військові, і сьогодні вони просять про процедуру extraction. Що це таке та яка ситуація в місті на сьогодні — читай в матеріалі Вікон.

Ситуація в Маріуполі

Окупанти не дають можливості виїхати мирному населенню. Понад 27 тисяч людей утримують у так званих фільтраційних таборах. Про це раніше заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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В окупацію потрапили й українські військові підрозділи, яким майже неможливо доправити необхідне озброєння та техніку. Проте вони все ще мужньо тримають оборону.

За словами командира 36 полку морських піхотинців Сергія Волинського, який перебуває в оточеному заводі Азовсталь, лік іде на години. Тож треба запроваджувати активну політику для порятунку людей.

Заручники на заводі Азовсталь

На території заводу Азовсталь розташований український полк Азов. Тому цей завод постійно обстрілюють російські військові важкими авіабомбами. Наразі від нього вже майже нічого не лишилося.

Ми ведемо оборону на одному об’єкті, на заводі Азовсталь, де знаходяться військові Маріупольського гарнізону та цивільні особи, які потрапили в пастку війни.

В бомбосховищі під заводом Азовсталь перебували цивільні, зокрема жінки, діти та люди похилого віку.

Тож стали заручниками не лише військові, а й цивільні. Досі невідомо, скільки людей лишається під завалами внаслідок обстрілів заводу.

Що таке процедура extraction

Командир Сергій Волинський звернувся до світу з проханням застосувати до мирних жителів та військових процедуру ексфільтрації (або extraction).

Маріупольський гарнізон військових — це більш ніж 500 поранених бійців та сотні цивільних осіб, серед яких є жінки та діти. Ми просимо надати нам безпеку на території третьої держави. Дякую.

Процедура extraction або ексфільтрації передбачає вивезення, виведення військових та цивільних з місця бойових дій у безпечну зону (в цьому випадку — на територію третьої держави).

Ця тактика застосовується, коли ситуація має всі загрозливі ознаки втрати контролю й може призвести до знищення особового складу.

В Маріуполі такі загрози дуже високі. Адже, як ми дізналися з промови Сергія Волинського, противник у десятки разів перевищує сили українських військових.

Вони мають панування в повітрі, в артилерії, в угрупованні, що діє на суходолі, в техніці й танках.

Ситуація вже критична, є купа поранених, яким потрібна допомога. Тому командир морпіхів Сергій Волинський записав відео, у якому закликає світ допомогти й переправити людей у безпечну зону.

Це наше звернення до світу. Може бути нашим останнім зверненням. У нас, можливо, залишилися останні дні або години.

— Ми звертаємось із проханням застосувати до нас процедуру extraction та вивести нас на територію третьої держави, — закликав він.

Російські війська перетворюють українські міста на руїни, світ повинен бачити це наочно.

Тому Google maps актуалізує карти. Замість красивого Маріуполя, Харкова, Києва тощо тепер буде видно реальну картинку, що лишилося після “порятунку” України російськими військовими.