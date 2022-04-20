Морпехи из Мариуполя просят о процедуре extraction — что это такое

Мариуполь находится в окружении с начала марта. Город почти полностью разрушен в результате боевых действий, ударов вражеской артиллерии и авиации.

Защищают Мариуполь самые храбрые военные, и сегодня они просят о процедуре extraction. Что это такое и какая ситуация в городе сегодня — читай в материале Вікон.

Ситуация в Мариуполе

Оккупанты не дают возможности выехать мирному населению, более 27 тысяч человек содержатся в так называемых фильтрационных лагерях. Об этом ранее заявил советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко.

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В оккупацию попали и украинские военные подразделения, которым почти невозможно доставить необходимое вооружение и технику. Однако они все еще мужественно держат оборону.

По словам командира 36-го полка морских пехотинцев Сергея Волынского, который находится в окруженном заводе Азовсталь, время идет на часы. Нужно проводить активную политику для спасения людей.

Заложники на заводе Азовсталь

На территории завода Азовсталь расположен украинский полк Азов. Поэтому этот завод постоянно обстреливают российские военные тяжелыми авиабомбами. От него уже почти ничего не осталось.

Мы ведем оборону на одном объекте, на заводе Азовсталь, где находятся военные Мариупольского гарнизона и гражданские лица, попавшие в ловушку войны.

В бомбоубежище под заводом Азовсталь находились гражданские, в частности женщины, дети и пожилые люди.

Поэтому заложниками стали не только военные, но и гражданские. До сих пор неизвестно, сколько еще людей остается под завалами в результате обстрелов завода.

Что такое процедура extraction

Командир Сергей Волынский обратился к миру с просьбой применить к мирным жителям и военным процедуру эксфильтрации или extraction.

Мариупольский гарнизон военных — это более 500 раненых бойцов. А также сотни гражданских лиц, среди которых женщины и дети. Мы просим предоставить нам безопасность на территории третьего государства. Спасибо.

Процедура extraction или эксфильтрации предполагает вывоз, выведение военных и гражданских из места боевых действий в безопасную зону (в данном случае — на территорию третьего государства).

Эта тактика применяется, когда ситуация имеет все угрожающие признаки потери контроля и может привести к уничтожению личного состава.

В Мариуполе такие угрозы очень высоки. Ведь, как мы узнали из обращения Сергея Волынского, противник в десятки раз превышает силы украинских военных.

Они имеют превосходство в воздухе, в артиллерии, в действующей на суше группировке, в технике и танках.

Ситуация уже критическая, есть множество раненых, которым нужна помощь. Поэтому командир морпехов записал видео, в котором призывает мир помочь и доправить людей в безопасную зону.

Это наше обращение к миру. Может быть нашим последним обращением. У нас, может быть, остались последние дни или часы.

— Мы обращаемся с просьбой применить к нам процедуру extraction и вывести нас на территорию третьего государства, — призвал он.

Российские войска превращают украинские города в руины, мир должен видеть это наглядно.

Потому Google maps актуализирует карты. Вместо красивого Мариуполя, Харькова, Киева и т.д. теперь будет видна реальная картинка, оставшаяся после “спасения” Украины российскими военными.