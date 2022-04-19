Дрижали будинки! Росія скинула надпотужну бомбу на лікарню в Маріуполі

У вівторок, 19 квітня, російські військові скинули надпотужну бомбу на лікарню в Маріуполі. Заклад перебував в районі Азовсталі. Про таке повідомив народний депутат і промисловець Сергій Тарута у себе на Facebook.

Очевидці повідомляли про потужний вибух, який було чути за 100 кілометрів від міста.

Інформацію про потужний вибух в районі лікарні 24 каналу підтвердили захисники міста — бійці полку Азов.

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Що відомо про потерпілих

Сергій Тарута повідомляв, що у вцілілій частині лікарні перебували поранені захисники. Там також переховувалися маріупольці з дітьми.

– За моєю інформацією, під завалами близько 300 людей – серед них діти, – написав він.

Втім, згодом радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко спростував інформацію про те, що в будівлі переховувалися мирні мешканці.

– Маріуполь, зокрема зона Азовсталі, під щільним бомбардуванням надважких бомб.

Але в зоні навколо Азовсталі вже давно ніхто не переховується, особливо в зруйнованій до того будівлі лікарні.

Що каже місцева влада

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що вибух насправді був, але наразі інформації про масові жертви внаслідок атаки немає.

Вибух був, але факту масового ураження місцевого населення, військових наразі не підтверджено.

– Якщо буде підтвердження, куди влучило, я неодмінно повідомлю відповідним чином, – пообіцяв Кириленко.

Що кажуть в Азові

Маріупольський завод Азовсталь “практично повністю розбомблений та знищений”. Про це заявив заступник командира полку Азов Святослав Паламар в коментарі Радіо Свобода.

За його словами, росіяни справді скидають на завод надпотужні бомби, а під завалами перебуває “дуже багато людей”.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Маріуполь потребує деблокади. Читай докладніше про те, що таке деблокада Маріуполя та чи готові до неї українські військові.