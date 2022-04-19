Обстрілюють Азовсталь та грабують мирне населення: яка ситуація в Маріуполі сьогодні

У заблокованому Маріуполі російські війська з танків та артилерії хаотично завдають ударів не лише по заводу Азовсталь, але й по житловому сектору. Про це повідомляє радник міського голови Петро Андрющенко.

Цинізм полягає в тому, що окупанти буквально вчора відкрили доступ цивільним до Лівобережного району, щоб люди могли зібрати речі у домівках.

Тепер же окупанти пов’язують жителям міста стрічки білого кольору, щоб українські снайпери переплутали їх з росіянами, які так себе ідентифікують.

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При цьому обстріли Маріуполя не припиняються, а найбільш укріплений Азовсталь перебуває в кільці. Окупантам традиційно байдуже на цивільних, які там переховуються від вибухів і куль, намагаючись врятувати як своє життя, так і власних дітей.

Людям не вистачає харчів, рятують їх лише українські військові. З власних речей у них залишилось лише те, що було вдягнене на них. Усе інше або знищено, або розграбовано російськими окупантами.

Віце-прем’єрка з питань тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала відкрити гуманітарний коридор із Маріуполя до Бердянська.

Через загострення ситуації вона вимагає від Росії зробити це негайно й терміново вивезти із заводу Азовсталь жінок, дітей та інших цивільних громадян. Відмова стане підґрунтям для переслідування Росії та її збройних формувань за воєнні злочини.

Нагадаємо, раніше стало відомо про нічні обстріли українських міст з боку російських окупантів. Під вогонь потрапили Миколаїв, територія Дніпропетровщини та Луганщини.