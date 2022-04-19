Майже два десятки постраждалих: наслідки обстрілу Харкова росіянами 19 квітня

Троє людей загинули, ще 15 зазнали поранень у Харкові 19 квітня. Серед потерпілих і 14-річна дитина.
Окупанти й далі обстрілюють житлові будинки, дитсадочки та лікарні міста. З міського перинатального центру переводять породіль, бо напередодні район накрили ворожі ракети.
Вибухнуло також поруч з центром роздачі гуманітарної допомоги, де зазвичай збираються у черзі сотні людей. Місцеві кажуть: людей врятувало лише те, що цього дня гуманітарка закінчилася, а люди розійшлися по домівках.
Генштаб ЗСУ традиційно попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де точаться активні бої. Карта бойових дій в Україні підкаже, яка ситуація на фронті сьогодні.