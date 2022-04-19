Вибухи в Миколаєві та на Дніпропетровщині — що відомо про нічні атаки

Нічні обстріли з боку російських військ продовжуються. У ніч проти 19 квітня окупанти обстріляли Миколаїв, Дніпропетровщину та Луганщину. Про ситуацію в регіонах розповідаємо далі.

Вибухи на Дніпропетровщині

Вночі російські військові обстріляли з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії Зеленодольськ, Мар’янське, Велику Костромку та низку населених пунктів Криворізького району.

На щастя, минулося без жертв. Зруйновано приватні будинки та багатоквартирний сектор, повідомив очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

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У Дніпропетровській ОВА поточнили: ворог працював по населених пунктах із Градів.

Миколаїв

У Миколаєві в ніч на 19 квітня лунали вибухи. У соцмережах ширилися відео ймовірного обстрілу міста.

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім прокоментував обстріл так:

Нас це, звісно, засмучує, проте не зупинить.

Інформація про масштаби руйнувань внаслідок обстрілів уточнюється.

Луганщина

На Луганщині під вогонь російських військових потрапила Кремінна. Два будинки після прямих влучань російських снарядів знесені до фундаменту. Ще чотири — були охоплені полум’ям.

У Рубіжному також є влучання у два житлові будинки

Три будинки зруйновано в Лисичанську. А поблизу Сєвєродонецька російські війська обстріляли автомобіль.

Натомість є гарні новини з фронту. На Луганщині українські військові відбили наступ окупантів в районі Рубіжного та Попасної. Ворог зазнав десятків втрат. Про таке повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, також підбито ворожу техніку і збито безпілотник Орлан-10.

Нагадаємо, напередодні російські військові вдарили по Львову. Внаслідок ракетного удару по Львову загинули семеро людей, ще 11 постраждали. Серед них і трирічний хлопчик.