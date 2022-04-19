Взрывы в Николаеве и Криворожском районе – что известно о ночных атаках

Ночные обстрелы со стороны российских войск продолжаются. В ночь на 19 апреля оккупанты обстреляли Николаев, территорию Днепропетровской и Луганской областей. О ситуации в регионах рассказываем далее.

Днепропетровская область

Ночью российские военные обстреляли из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии Зеленодольск, Марьянское, Великую Костромку и ряд населенных пунктов Криворожского района.

К счастью, обошлось без жертв. Разрушены частные дома и многоквартирный сектор, сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

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В Днепропетровской ОВА уточнили: враг работал по населенным пунктам из Градов.

Взрывы в Николаеве

В Николаеве в ночь на 19 апреля раздавались взрывы. В соцсетях люди делились видео вероятного обстрела города.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким прокомментировал обстрел так:

Нас это, конечно, огорчает, но не остановит.

Информация о масштабах разрушений в результате обстрелов уточняется.

Луганская область

В Луганской области под огонь российских военных попала Кременная. Два дома после прямых попаданий российских снарядов разбиты до основания. Еще четыре были охвачены пламенем.

В Рубежном также есть попадание в два жилых дома

Три дома разрушены в Лисичанске. А вблизи Северодонецка российские войска обстреляли машину с гражданскими.

Но есть хорошие новости с фронта. В Луганской области украинские военные отразили наступление врага в районе Рубежного и Попасной. Враг понес десятки потерь. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, также подбита вражеская техника и сбит беспилотник Орлан-10.

Напомним, накануне российские военные обстреляли Львов. В результате ракетного удара по Львову погибли семь человек, еще 11 пострадали. В частности, и трехлетний мальчик.