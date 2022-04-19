Взрывы в Николаеве и Криворожском районе – что известно о ночных атаках

Ночные обстрелы со стороны российских войск продолжаются. В ночь на 19 апреля оккупанты обстреляли Николаев, территорию Днепропетровской и Луганской областей. О ситуации в регионах рассказываем далее.
Ночью российские военные обстреляли из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии Зеленодольск, Марьянское, Великую Костромку и ряд населенных пунктов Криворожского района.
К счастью, обошлось без жертв. Разрушены частные дома и многоквартирный сектор, сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
В Днепропетровской ОВА уточнили: враг работал по населенным пунктам из Градов.
В Николаеве в ночь на 19 апреля раздавались взрывы. В соцсетях люди делились видео вероятного обстрела города.
Глава Николаевской ОГА Виталий Ким прокомментировал обстрел так:
Нас это, конечно, огорчает, но не остановит.
Нас это, конечно, огорчает, но не остановит.
Информация о масштабах разрушений в результате обстрелов уточняется.
В Луганской области под огонь российских военных попала Кременная. Два дома после прямых попаданий российских снарядов разбиты до основания. Еще четыре были охвачены пламенем.
В Рубежном также есть попадание в два жилых дома
Три дома разрушены в Лисичанске. А вблизи Северодонецка российские войска обстреляли машину с гражданскими.
Но есть хорошие новости с фронта. В Луганской области украинские военные отразили наступление врага в районе Рубежного и Попасной. Враг понес десятки потерь. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
По его словам, также подбита вражеская техника и сбит беспилотник Орлан-10.
Напомним, накануне российские военные обстреляли Львов. В результате ракетного удара по Львову погибли семь человек, еще 11 пострадали. В частности, и трехлетний мальчик.