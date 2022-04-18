Боротьба іде за виживання: у Дніпрі маріупольці організували хаб допомоги землякам

У Дніпрі допомагають маріупольцям, які змогли вирватися із пекла рідного міста. Організували волонтерський хаб гуманітарної допомоги маріупольцям такі ж жителі Маріуполя: священники, держслужбовці чи вантажники.

Щодня тут приймають та сортують тонни одягу, медикаментів і харчів. До хабу стоять черги із людей, щоб отримати допомогу.

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Заснував цей пункт півтора тижня тому Кирило Долімбаєв, який ще нещодавно мешкав біля розбомбленого росіянами театру. Зізнається: хоче, щоб його житло за декілька метрів від Драмтеатру було знищене, щоб у їхніх речах не порпалися російські солдати.

Тепер боротьба триває не тільки за свободу, а й за виживання нації: зараз коїться геноцид українців.

У Маріуполі досі залишається близько 100 тисяч людей, без можливості виїхати та без доступу до їжі та медикаментів.

Останніми днями Україну знову змушують здригатися повітряні тривоги. Де зараз тривога, дивись на онлайн-карті повітряної тривоги в Україні в реальному часі.