Рух від Києва до Житомира відновлено! Збудували тимчасову переправу у Стоянці

Сьогодні біля Києва відкрили рух мостом у Стоянці. Тож тепер можна вільно проїхати до столиці по стратегічній трасі — Київ — Чоп.

Міст підірвали українські захисники, щоб не дати російським загарбникам прорватися до мегаполіса житомирською трасою.

Тимчасову переправу через річку Ірпінь звели за тиждень, її будували військові та спеціальна служба транспорту. Через те, що на місцевості переважають торф’яні ґрунти, довелося багато часу приділити підготовчій роботі.

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Конструкція мосту — поєднання дерева з металом, воно може витримати до 30 тонн, завдовшки 20 м, а завширшки — 8,5 м.

Важкогабаритний транспорт спрямовуватимуть на інші переправи, що не зруйновані, приміром, у напрямку Білогородки. Завдяки цій переправі у Стоянці рух від столиці до Житомира став значно спрощений.

В Україні починають відновлювати сполучення на деокупованих територіях. Укрзалізниця відновила сполучення між Черніговом та Києвом.