Движение от Киева в Житомир возобновлено! Построили временную переправу в Стоянке

Сегодня возле Киева открыли движение по мосту в Стоянке. Теперь можно свободно проехать в столицу по стратегической трассе — Киев — Чоп.

Мост взорвали украинские защитники, чтобы не дать российским захватчикам прорваться в мегаполис по житомирской трассе.

Временную переправу через реку Ирпень построили за неделю, ее строили военные и специальная служба транспорта. Так как на местности преобладают торфяные почвы, пришлось много времени уделить подготовительной работе.

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Конструкция моста — сочетание дерева с металлом, оно может выдержать до 30 тонн, длиной 20 м, а в ширину — 8,5 м.

Тяжелогабаритный транспорт будут направляться на другие переправы, которые не разрушены, например, в направлении Белогородки. Благодаря этой переправе в Стоянке движение от столицы в Житомир значительно упростилось.

В Украине начинают возобновлять сообщения на деоккупированных территориях. Укрзализныця возобновила сообщение между Черниговом и Киевом.