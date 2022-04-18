Движение от Киева в Житомир возобновлено! Построили временную переправу в Стоянке

Сегодня возле Киева открыли движение по мосту в Стоянке. Теперь можно свободно проехать в столицу по стратегической трассе — Киев — Чоп.
Мост взорвали украинские защитники, чтобы не дать российским захватчикам прорваться в мегаполис по житомирской трассе.
Мост взорвали украинские защитники, чтобы не дать российским захватчикам прорваться в мегаполис по житомирской трассе.
Временную переправу через реку Ирпень построили за неделю, ее строили военные и специальная служба транспорта. Так как на местности преобладают торфяные почвы, пришлось много времени уделить подготовительной работе.
Конструкция моста — сочетание дерева с металлом, оно может выдержать до 30 тонн, длиной 20 м, а в ширину — 8,5 м.
Тяжелогабаритный транспорт будут направляться на другие переправы, которые не разрушены, например, в направлении Белогородки. Благодаря этой переправе в Стоянке движение от столицы в Житомир значительно упростилось.
В Украине начинают возобновлять сообщения на деоккупированных территориях. Укрзализныця возобновила сообщение между Черниговом и Киевом.