Рекорд Укрзалізниці! Залізничне сполучення між Києвом та Черніговом відновили за чотири дні

Залізничне сполучення між Києвом та Черніговом знову працює. Українські залізничники зробили неможливе.
Менш ніж за тиждень відновили три підірвані окупантами мости та переклали кілометри колій. Місто понад місяць перебувало в облозі російської армії.
Нині туди виїхали перші вагони з продовольством і ліками.
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Нині туди виїхали перші вагони з продовольством і ліками.
Окупанти не змогли пробити оборону Чернігова, тому насамперед взялися відрізати місто від постачання: перебили колії, підірвали мости. Скоро тут відновлять електромережу, тож запустять електрички.
Залізничники кажуть, що роботи на кілька місяців, але вони зроблять усе можливе, щоб впоратися за тиждень.
Залізничники кажуть, що роботи на кілька місяців, але вони зроблять усе можливе, щоб впоратися за тиждень.
Маршрут від Києва до Чернігова проклали за 4 дні — це рекорд Укрзалізниці.
Також Укрзалізниця запустила кільцевий маршрут електрички по Києву. Столиця оживає і киянам треба якось пересуватися містом, з електричкою це робити легше.