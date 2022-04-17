Україна

Рекорд Укрзалізниці! Залізничне сполучення між Києвом та Черніговом відновили за чотири дні

Орест Дрималовський, ведучий і журналіст програми Вікна-новини 17 Квітня 2022, 16:00

Більше відео
Втрати Росії 17.04
Не я б’ю — верба б’є. ЗСУ знищує окупантів: втрати ворога станом на 17 квітня
0:03:17
Ситуація в Запорізькій області 17.04.2022
Гатять із Градів, танків і мінометів: “російський мир” на Запоріжжі
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 17 квітня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 17 квітня
0:04:20
Нові обстріли Харкова
У сквері гуляли мами з малечею — нові жорстокі обстріли Харкова, які забрали життя людей
Дивитись більше

Останні відео
0:03:56
Укрзалізниця відновила сполучення між Києвом та Черніговом

Рекорд Укрзалізниці! Залізничне сполучення між Києвом та Черніговом відновили за чотири дні
0:03:34
Жінка з Прикарпаття відправила до Харкова близько 200 гібіскусів
Хочу, щоб Харків озеленів та ожив! Як жінка з Прикарпаття відправила близько 200 гібіскусів до Харкова
0:05:59
Генеральний директор Укрпошти про нову марку
Як гарячі пиріжки! Гендиректор Укрпошти про нову марку, роботу пошти та які країни припинили відносини з поштою Росії
0:04:26
Як живуть українські біженці в Польщі
Вчать польську, печуть печиво та шукають роботу. Як українки пристосовуються до життя за кордоном
Втрати Росії 17.04
Не я б’ю — верба б’є. ЗСУ знищує окупантів: втрати ворога станом на 17 квітня
0:05:58
Російська пропаганда - як працює та на кого спрямована
Розкол українського суспільства — основна ціль російської пропаганди та як захистити себе
0:05:39
Проблеми освіти під час війни - виклики перед вчителями, батьками та дітьми
Виклики освіти під час війни: як проходить навчання в різних областях України
0:05:09
Чи готові білоруси вступити у війну з Україною - думка білоруської журналістки
Ні люди, ні еліти, ні армія не хочуть долучатися до війни в Україні — білоруська журналістка
0:03:17
Ситуація в Запорізькій області 17.04.2022
Гатять із Градів, танків і мінометів: “російський мир” на Запоріжжі
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 17 квітня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 17 квітня
Більше відео
Жінка з Прикарпаття відправила до Харкова близько 200 гібіскусів
Читати далі
Хочу, щоб Харків озеленів та ожив! Як жінка з Прикарпаття відправила близько 200 гібіскусів до Харкова

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь