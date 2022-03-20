Укрзалізниця повертає платний проїзд — коли та на яких напрямках

У зв’язку із воєнними діями на території України, на межі фізичних можливостей працює зараз Укрзалізниця. Все через величезний обсяг перевезень із території, охоплених активними боями з російськими окупантами.

Наразі більшість перевезень – евакуаційних, приміських поїздів – є повністю безплатними. Проте на деяких напрямках в Україні від наступного тижня проїзд стане платним.

Платний стане проїзд для рейсів, які з заходу України їдуть в центральні області, східні та південні. Вже цього тижня ми повертаємо плату за проїзд за кордон, до сусідніх країн, – повідомляє голова правління ОТ Укрзалізниці Олександр Камишін.

Робота Укрзалізниці під час війни

Про самовідданість та працьовитість працівників Укрзалізниці говорять самі цифри: за останніх три тижні потяги вивезли із районів та областей, де відбуваються активні бойові дії, майже три мільйони українців.

Ще триста вісімдесят тисяч наших співвітчизників ці потяги відправили за кордон.

Профільний міністр запевнив, що коштів на це вистачає, оскільки їх виділили із резервного фонду.

Укрзалізниця зараз виконує найважливішу функцію: гуманітарні коридори, постачання продуктів харчування, підтримування нашої економіки за рахунок експорту продукції на Захід, – заявляє міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

На Укрзалізниці сьогодні працює близько двохсот тисяч співробітників, тож їх сміливо можна назвати військом – транспортним.

Як зазначили в Офісі Президента України, Укрзалізниця наразі залишається єдиною великою транспортною артерією, яка в умовах війни, під обстрілами, може здійснювати усі транспортні перевезення, ще й вивозити пасажирів.

Двадцятьох співробітників Укрзалізниці нагородили за їхню роботу. Висловився з цієї нагоди заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

До свого бою Укрзалізниця стала ще з перших днів війни. Коли стало зрозуміло, що у деяких областях настає гуманітарна катастрофа, співробітники УЗ почали вивозити цілі підприємства, евакуювати їх у більш безпечні регіони.

За прогнозами Міністра інфраструктури, для відновлення України після війни знадобиться близько двох років.

А ось про термін, коли можливо закінчиться сама війна, говорив Олексій Арестович.