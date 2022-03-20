Украина

Укрзализныця возвращает платный проезд — когда и на каких направлениях

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини 20 марта 2022, 19:25

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0:00:42
Національне бюро для пошуку людей
Для военных и гражданских. В Украине создали Национальное бюро для поиска людей
воєнний стан в Україні
Военное положение в Украине продлено. Объясняем, что оно предполагает и что нужно знать
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