Укрзализныця возвращает платный проезд — когда и на каких направлениях

В связи с военными действиями на территории Украины, на грани физических возможностей работает сейчас Укрзалізниця.

Всё из-за огромного количества перевозок из территории, охваченных активными боями против российских оккупантов.

Сегодня большинство перевозок – эвакуационных, пригородных поездов – полностью бесплатны. Однако на некоторых направлениях в Украине со следующей недели проезд станет платным.

Платным станет проезд для рейсов, которые из запада Украины едут в центральные области, восточные и южные. Уже на этой неделе мы возвращаем плату за проезд за границу в соседние страны, — сообщает председатель правления ОТ Укрзализниці Олександр Камышин.

Работа Укразалізниці во время войны

Про самоотверженность и трудолюбие работников Укрзалізниці говорят сами цифры: за последние три недели поезда вывезли из районов и областей, где происходят активные боевые действия, почти три миллиона украинцев. Ещё триста восемьдесят тысяч наших соотечественников эти поезда отправили за границу.

Профильный министр убедил, что денег на это хватает, поскольку их выделили из резервного фонда.

Укрзалізнмця сейчас выполняет самую важную функцию: гуманитарные коридоры, поставка продуктов питания, поддержка нашей экономики за счёт экспорта продукции на Запад, заявляет министр инфраструктуры Александр Кубраков.

На Укрзалізниці сегодня работает около двухсот тысяч сотрудников, поэтому их смело можно назвать войском — транспортным.

Как отметили в Офисе президента Украины — сегодня Укрзалізниця остаётся единственной транспортной артерией, которая в условиях войны, под обстрелами, может совершать все транспортные перевозки, ещё и вывозить пассажиров.

Двадцать сотрудников Укрзалізниці наградили за их работу. Высказался по этому поводу заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

К своему бою Укрзалізниця стала еще с первых дней войны – отметил руководитель предприятия. Поскольку когда стало ясно, что в некоторых областях наступает гуманитарная катастрофа, сотрудники УЗ начали вывозить целые предприятия, эвакуировать их в более безопасные регионы.

Согласно прогнозам Министра инфраструктуры, для возобновления Украины после войны понадобится около двух лет.

А вот о сроке, когда, возможно, закончится сама война, говорил Алексей Арестович.