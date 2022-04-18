Борьба идет за выживание: в Днепре мариупольцы организовали хаб помощи землякам

В Днепре помогают мариупольцам, которые смогли вырваться из ада родного города. Организовали волонтерский хаб гуманитарной помощи мариупольцам такие же жители Мариуполя: священники, госслужащие или грузчики.

Каждый день здесь принимают и сортируют тонны одежды, медикаментов и продовольствия. К хабу стоят очереди людей, чтобы получить помощь.

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Основал этот пункт полторы недели назад Кирилл Долимбаев, ещё недавно проживавший возле разбомбленного россиянами театра. Признается: хочет, чтобы его жилье в нескольких метрах от Драмтеатра было уничтожено, чтобы в его вещах не копались русские солдаты.

Теперь борьба идет не только за свободу, но и за выживание нации: сейчас происходит геноцид украинцев.

В Мариуполе до сих пор остаются около 100 тысяч человек, без возможности уехать и без доступа к еде и медикаментам.

За последние дни Украина снова содрогается от воздушных тревог. Где сейчас тревога смотри на онлайн-карте воздушной тревоги в Украине в реальном времени.