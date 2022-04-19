Украина

Почти два десятка пострадавших: последствия обстрела Харькова россиянами 19 апреля

Мария Малевская, региональный журналист программы Викна-Новости 19 апреля 2022, 13:00

Больше видео
0:03:54
Обстріли 19 квітня
Взрывы в Николаеве и Криворожском районе – что известно о ночных атаках
0:03:39
Жителі Харкова волонтерять на кухні
Волонтерская кухня в Харькове: истории людей, которые стали за плиту, чтобы приблизить победу
0:04:47
Як повернути викрадених дітей з Росії
Как вернуть похищенных детей из России – рассказываем о спецпроцедуре от правительства
Українські військові
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления 19 апреля
Смотреть больше

Последние видео
Перемоги України на Іграх нескорених

Новые победы! Украинские спортсмены завоевывают медали Invictus Games
0:03:07
Обстріли Харкова 19.04.2022 - загиблі та ранені
Почти два десятка пострадавших: последствия обстрела Харькова россиянами 19 апреля
0:03:54
Обстріли 19 квітня
Взрывы в Николаеве и Криворожском районе – что известно о ночных атаках
0:03:15
Толока в Польщі
Убирали мусор и обнимались: как украинцы устроили толоку в Польше в знак благодарности
0:03:39
Жителі Харкова волонтерять на кухні
Волонтерская кухня в Харькове: истории людей, которые стали за плиту, чтобы приблизить победу
0:04:47
Як повернути викрадених дітей з Росії
Как вернуть похищенных детей из России – рассказываем о спецпроцедуре от правительства
Українські військові
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления 19 апреля
0:13:47
Олексій Данілов про плани РФ
Алексей Данилов о том, почему рано говорить о победе и что планирует РФ на Донбассе
0:08:52
звернення Зеленського 11 квітня
Российские войска начали битву за Донбасс — новое обращение Зеленского
0:03:47
Ситуація на ЧАЕС
Разграбленные помещения и окопы в Рыжем лесу — как территория ЧАЭС выглядит после оккупации
Больше видео
Перемоги України на Іграх нескорених
Читать дальше
Новые победы! Украинские спортсмены завоевывают медали Invictus Games
Обстріли 19 квітня
Читать дальше
Взрывы в Николаеве и Криворожском районе – что известно о ночных атаках

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь