Почти два десятка пострадавших: последствия обстрела Харькова россиянами 19 апреля

Три человека погибли, еще 15 получили ранения в Харькове 19 апреля. Среди раненых и 14-летний ребенок.
Оккупанты продолжают обстреливать жилые дома, детсады и больницы города. Из городского перинатального центра переводят рожениц, потому что накануне район “накрыли” вражеские ракеты.
Взорвалось также рядом с центром раздачи гуманитарной помощи, где обычно стоят в очереди сотни людей. Местные люди говорят: их спасло только то, что в тот день гуманитарка закончилась и все разошлись по домам.
Генштаб ВСУ традиционно предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где идут активные бои. Карта боевых действий в Украине подскажет, какая ситуация на фронте сегодня.