Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления 19 апреля

Если танго выражает в танце желание двух людей проявить свои чувства друг к другу, то нам лучше всего подошел бы именно украинский гопак, передающий наше стремление надавать по щам российский оккупантам и быстренько прогнать их с нашей земли.

В какую сторону гнать подскажет Генштаб ВСУ, который информирует о потенциально опасных направлениях и местах, где ведутся бои.

Карта боевых действий в Украине 19 апреля

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

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Оперативная обстановка в Украине на 19 апреля 2022 года

Продолжаются ракетно-бомбовые удары оккупантов по объектам промышленной и гражданской инфраструктуры.

Основные усилия противника сосредоточены на установлении полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей, а также удержании ранее захваченной территории.

Зафиксированы признаки начала наступательной операции в Восточной операционной зоне.

В Слобожанском и Донецком операционных районах агрессор на отдельных направлениях активизировал наступательные и штурмовые действия.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в деятельности войск противника не отмечено.

На Слобожанском направлении группировки врага продолжают частично блокировать город Харьков и разрушать артиллерийским огнем жилые кварталы города.

На Изюмском направлении ожидается продолжение попыток наступления на направлениях Изюм – Славянск и Изюм – Барвинково.

На Донецком и Таврическом направлениях группировка оккупационных войск продолжает сосредоточивать основные усилия на захвате населенных пунктов Лиман, Кременная, Попасная и Рубежное.

Противник активизировал наступательные действия на Северодонецком, Попаснянском, Кураховском и Запорожском направлениях. Для наращивания усилий противник продолжает сосредоточение дополнительных танковых и артиллерийских подразделений.

Продолжаются бои за Мариуполь. Враг производит штурмовые действия в районе морского порта.

На Южнобужском направлении отдельные подразделения оккупантов продолжают сосредоточивать основные усилия на удержании занимаемых рубежей и обстрелах позиций группировки войск Сил обороны.

Враг не прекращает попытки установить полный контроль над территорией Херсонской области. Безуспешно ведет боевые действия в районе населенного пункта Александровка.

Корабельные группировки противника в акваториях Черного и Азовского морей продолжают изоляцию морского побережья нашего государства, а также ведение разведки. Видимо, они забыли, что всем русским военным кораблям задали другое направление.

На занятых территориях противник похищает и вывозит в РФ оборудование, технику и производимую продукцию местных компаний, минирует поля сельскохозяйственного назначения.

Силы обороны продолжают удерживать определенные рубежи, уничтожать врага и, по отдельным направлениям, освобождать от захватчиков украинские земли.

Напомним, ранее Владимир Зеленский записал новое видеообращение, в котором рассказал о ситуации в Украине и о состоянии российского войска накануне масштабного вторжения на Донбасс.