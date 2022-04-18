Российские войска начали битву за Донбасс — новое обращение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение, в котором рассказал о ситуации в Украине и о состоянии российской армии накануне масштабного вторжения на Донбасс.

Тезисы из выступления Зеленского Вікна публикуют ниже:

Российская армия не сбавляет темпы использования ракет против Украины. Но в условиях санкций пополнять ракетный запас России будет очень сложно.

Когда будут введены еще более жесткие санкции, восстановление ракетного потенциала России будет не реалистичным.

Ракетные удары приводят к ракетной самодемилитаризации РФ. Подобный процесс происходит и с другим российским вооружением – артиллерией, самолетами, вертолетами, крейсерами.

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Российские ракетные удары не принесли ей никаких тактических преимуществ.

Это стратегическая нелепость.

Мы, мир и история заберут у России гораздо больше, чем российские ракеты в Украине.

Президент также признал, что сейчас некоторые российские генералы действуют осторожнее.

В частности, это видно по атакам на Юге и Востоке страны. Зеленский предположил, что это может быть вынуждена осторожность из-за огромных потерь, которые несет российская армия в Украине.

Потому что никого не останется, чтобы наступать.

Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились. Значительная часть российской армии сейчас сконцентрирована для этого наступления. Но мы будем защищаться каждый день.

Ничего украинского не отдадим, а чужого нам просто не нужно.

Президент выразил благодарность защитникам Донбасса, Юга страны, Харьковской области, которые защищают наше государство от российского нашествия и сдерживают агрессора. Отдельно упомянул Владимир Зеленский и защитников Мариуполя.

Полное видеообращение Владимира Зеленского 18 апреля смотри в видео.

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