Российские войска начали битву за Донбасс — новое обращение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение, в котором рассказал о ситуации в Украине и о состоянии российской армии накануне масштабного вторжения на Донбасс.
Тезисы из выступления Зеленского Вікна публикуют ниже:
Когда будут введены еще более жесткие санкции, восстановление ракетного потенциала России будет не реалистичным.
Когда будут введены еще более жесткие санкции, восстановление ракетного потенциала России будет не реалистичным.
Ракетные удары приводят к ракетной самодемилитаризации РФ. Подобный процесс происходит и с другим российским вооружением – артиллерией, самолетами, вертолетами, крейсерами.
Российские ракетные удары не принесли ей никаких тактических преимуществ.
Это стратегическая нелепость.
Это стратегическая нелепость.
Мы, мир и история заберут у России гораздо больше, чем российские ракеты в Украине.
Президент также признал, что сейчас некоторые российские генералы действуют осторожнее.
В частности, это видно по атакам на Юге и Востоке страны. Зеленский предположил, что это может быть вынуждена осторожность из-за огромных потерь, которые несет российская армия в Украине.
Потому что никого не останется, чтобы наступать.
Потому что никого не останется, чтобы наступать.
Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились. Значительная часть российской армии сейчас сконцентрирована для этого наступления. Но мы будем защищаться каждый день.
Ничего украинского не отдадим, а чужого нам просто не нужно.
Ничего украинского не отдадим, а чужого нам просто не нужно.
Президент выразил благодарность защитникам Донбасса, Юга страны, Харьковской области, которые защищают наше государство от российского нашествия и сдерживают агрессора. Отдельно упомянул Владимир Зеленский и защитников Мариуполя.
Полное видеообращение Владимира Зеленского 18 апреля смотри в видео.
Читай также: решится ли Путин применить ядерное оружие и какой предохранитель могут использовать иностранные государства против России.