Російські війська розпочали битву за Донбас — нове звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський записав нове відеозвернення, в якому розповів про ситуацію в Україні та про стан російського війська напередодні масштабного вторгнення на Донбас.

Тези з виступу Зеленського ми публікуємо нижче:

Російська армія не збавляє темпів використання ракет проти України. Але в умовах санкцій поповнювати ракетний запас Росії буде вкрай складно.

Коли будуть введені ще жорсткіші санкції, відновлення ракетного потенціалу Росії буде не реалістичним.

Ракетні удари призводять до ракетної самодемілітаризації РФ. Схожий процес відбувається і з іншим російським озброєнням — артилерією, літаками, гвинтокрилами, крейсерами.

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Російські ракетні удари не принесли їй жодних тактичних переваг.

Це стратегічна безглуздість.

Ми, світ та історія заберуть у Росії значно більше, ніж російські ракети в Україні.

Президент також визнав, що зараз деякі російські генерали діють обережніше. Зокрема, це видно по атаках на Півдні та Сході України. Зеленський припустив, що це може бути вимушена обережність через величезні втрати, які несе російська армія в Україні.

Бо нікого не залишиться, щоб наступати.

Наступ Росії на Донбас

Російські війська розпочали битву за Донбас, до якої давно готувалися. Значна частина російської армії зараз концентрована для цього наступу. Але ми будемо оборонятися і захищатися щоденно.

Нічого українського ми не віддамо, а чужого нам просто не потрібно.

Президент висловив вдячність захисникам Донеччини, Луганщини, Півдня країни, Харківщини, які захищають нашу державу від російської навали та стримують агресора. Окремо згадав Володимир Зеленський і оборонців Маріуполя.

Повне відео звернення Володимира Зеленського 18 квітня дивись у відео.

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