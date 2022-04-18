Країни можуть завдати превентивного удару по РФ. Чи наважиться Путін застосувати ядерну зброю

Після того як українські Збройні сили знищили російський крейсер Москва, що був флагманом Чорноморського флоту РФ, звідусіль почали говорити, що така поразка привела Путіна в страшний шал і тепер він буде мститися.

Хоч і незрозуміло, що ще здатен накоїти російський президент після всіх звірств армії РФ в Україні. Разом із тим тема ядерної зброї знову почала з’являтись в інфополі.

Військовий експерт Сергій Грабський розповів, чи наважиться президент РФ Володимир Путін вдарити по Україні ядерною зброєю.

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Загалом не існує чіткого протоколу із запуску ядерної зброї. Від 1945 року, розуміючи всю трагічність наслідків, люди працювали над створенням запобіжників. Навіть в урядах країн, які мають ядерні боєприпаси, визначений певний порядок дії та виключена можливість одноосібного ухвалення рішень.

Як мінімум ще дві особи мають погодитися з таким планом дій — міністр оборони та начальник Генштабу. Якщо вони ухвалять рішення про використання ядерної зброї, то це означатиме лише передання кодів доступу та сигналів передачі управління із запуску ядерних сил.

Потім мають погодитись на такий злочин виконавці. Крім того, важливо пам’ятати, що запуск не буде здійснено миттєво. Потрібен певний час для калібрування, верифікації та підготовки ракет до дії.

Тому, якщо навіть думка про запуск ядерної зброї зародиться у головах верховного керівництва РФ, про це знатимуть у всіх основних столицях світу.

У відповідь на це можуть бути ухвалені рішення застосувати превентивний удар по визначених об’єктах і цілях країни-агресора, але не обов’язково ядерними силами чи засобами.

Нагадаємо, раніше Ганна Маляр розповіла про загрозу ядерного удару, битву за Донбас та помсту за “Москву”.