Карта бойових дій 14 липня 2025: ЗСУ знищили 1130 окупантів — основні втрати ворога на Покровському напрямку

Карта бойових дій за 14 липня 2025 року — головний текст, який зібрав у собі всі новини з фронту за добу.

Яка ситуація на карті бойових дій, а також де ідуть бої, аналітику експертів ISW та зведення Генштабу — шукай далі у матеріалі.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що нещодавні супутникові знімки свідчать про те, що Росія будує захисні споруди на деяких своїх авіабазах після операції Павутина, проведена Україною 1 червня.

Російські війська нещодавно просунулися в районі Покровська та Новопавлівки.

Оперативна ситуація в Україні станом на 14 липня 2025 року

Генштаб повідомляє про 152 бойових зіткнення на полі бою.

Сьогодні держава-терорист завдала 46 авіаційних ударів, скинувши 77 керованих бомб. Окрім того, загарбники залучили для уражень 1054 дронів-камікадзе та здійснили 4239 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 13 боєзіткнень з російськими загарбниками. Ворог завдав дев’яти авіаційних ударів, скинувши 21 керовану бомбу, здійснив 293 обстріли, зокрема шість — із реактивних систем залпового вогню.

Сьогодні ворог чотири рази атакував на Південно-Слобожанському напрямку у районах Вовчанська та Зеленого.

Сім разів агресор намагався йти вперед на наші позиції на Куп’янському напрямку поблизу Голубівки, Синьківки, Степової Новоселівки та Колісниківки.

На Лиманському напрямку за сьогодні українські захисники відбили 20 російських атак у районах населених пунктів Греківка, Копанки, Рідкодуб, Карпівка, Колодязі, Зелена Долина, Торське та у бік Білогорівки. Ще п’ять атак тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили три ворожі атаки. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Серебрянки та Виїмки, ще два боєзіткнення досі тривають.

На даний час на Краматорському напрямку наші захисники зупинили чотири ворожі штурми. Ворог атакував у районі Часового Яру та у бік Ступочок.

На Торецькому напрямку на цей час продовжуються бої у двох локаціях. Наші війська за сьогодні відбили десять ворожих атак в районах Торецька, Олександро-Калинового, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Степанівки.

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 68 разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Полтавка, Миролюбівка, Миколаївка, Разіне, Родинське, Новоторецьке, Промінь, Відродження, Шевченко, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Муравка та Олексіївка. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники відбили всі атаки ворога.

За попередніми підрахунками, сьогодні окупанти на Покровському напрямку втратили 218 осіб убитими та пораненими. Наші воїни знищили два автомобілі, три мотоцикли, 16 БпЛА, п’ять антен БпЛА, артилерійський засіб, пункт управління БпЛА та одне укриття. Також українські захисники уразили два автомобілі, мотоцикл, чотири гармати та 11 укриттів для особового складу.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили 11 ворожих атак поблизу населених пунктів Запоріжжя, Новохатське, Мирне, Шевченко, Зелене Поле, Рівнопіль та Вільне Поле. Дотепер тривають сім боєзіткнень.

На Оріхівському напрямку наші воїни успішно відбили дві спроби загарбників просунутись у бік Малих Щербаків та Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку агресор здійснив сім невдалих спроб просунутися вперед до позицій українських підрозділів.

Втрати особового складу становили 1130 російських військових.

Росіяни безупинно атакують українські міста та прагнуть до повного знищення України. Після атак українці часто не можуть навіть відчинити вікно, адже запах продуктів горіння дуже шкодить дихальним шляхам. Чим ми дихаємо, коли вибухає — читай за посиланням.

Головне фото: 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада.

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