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Карта бойових дій 14 липня 2025: ЗСУ знищили 1130 окупантів — основні втрати ворога на Покровському напрямку

Вікторія Мельник, журналістка сайту 14 Липня 2025, 09:00
карта бойових дій

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