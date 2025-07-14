Карта боевых действий 14 июля 2025: ВСУ уничтожили 1130 окупантов — основные потери врага на Покровском направлении

Карта боевых действий за 14 июля 2025 года — главный текст, собравший в себе все новости с фронта за сутки.

Какая ситуация на карте боевых действий, а также, где идут бои, аналитику экспертов ISW и сводку Генштаба — ищи дальше в материале.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других стран.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) утверждают, что недавние спутниковые снимки свидетельствуют, что Россия строит защитные сооружения на некоторых своих авиабазах после операции Паутина, проведенной Украиной 1 июня.

Российские войска недавно продвинулись в районе Покровска и Новопавловки.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 14 июля 2025 года

Генштаб сообщает о 152 боевых столкновениях в течение суток.

Сегодня страна-террорист нанесла 46 авиационных ударов, сбросив 77 управляемых бомб. Кроме того, захватчики привлекли для поражений 1054 дронов-камикадзе и совершили 4239 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 13 боев с российскими захватчиками. Враг нанес девять авиационных ударов, сбросив 21 управляемую бомбу, совершил 293 обстрела, в том числе шесть — из реактивных систем залпового огня.

Сегодня враг четырежды атаковал на Южно-Слобожанском направлении в районах Волчанска и Зеленого.

Семь раз агрессор пытался идти вперед на наши позиции на Купянском направлении вблизи Голубовки, Синьковки, Степной Новоселовки и Колесниковки.

На Лиманском направлении за сегодня украинские защитники отбили 20 российских атак в районах населенных пунктов Грековка, Копанки, Редкодуб, Карповка, Колодцы, Зеленая Долина, Торское и в сторону Белогоровки. Еще пять атак продолжаются.

На Северском направлении украинские воины отразили три вражеских атаки. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в сторону Серебрянки и Выемки, еще два боестолкновения до сих пор продолжаются.

В настоящее время на Краматорском направлении наши защитники остановили четыре вражеских штурма. Враг атаковал в районе Часового Яра и в сторону Ступочек.

На Торецком направлении в настоящее время продолжаются бои в двух локациях. Наши войска за сегодня отразили десять вражеских атак в районах Торецка, Александро-Калинового, Яблоновки, Русиного Яра и в сторону Степановки.

На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 68 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Полтавка, Миролюбовка, Николаевка, Разино, Родинское, Новоторецкое, Проминь, Возрождение, Шевченко, Удачное, Новосергеевка, Котляровка, Муравка и Алексеевка. Сдерживая враждебное давление, украинские защитники отбили все атаки врага.

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По предварительным подсчетам, сегодня оккупанты на Покровском направлении потеряли 218 человек убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили два автомобиля, три мотоцикла, 16 БПЛА, пять антенн БПЛА, артиллерийское средство, пункт управления БПЛА и одно укрытие. Также украинские защитники поразили два автомобиля, мотоцикл, четыре пушки и 11 укрытий для личного состава.

На Новопавловском направлении наши защитники отразили 11 вражеских атак вблизи населенных пунктов Запорожье, Новохатское, Мирное, Шевченко, Зеленое Поле, Ровнополь и Свободное Поле. До сих пор продолжаются семь боев.

На Ореховском направлении наши воины успешно отразили две попытки захватчиков продвинуться в сторону Малых Щербаков и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении агрессор предпринял семь неудачных попыток продвинуться вперед к позициям украинских подразделений.

Утраты личного состава составили 1130 российских военных.

Россияне непрерывно атакуют украинские города и стремятся к полному уничтожению Украины. После атак украинцы часто не могут даже открыть окно, ведь запах продуктов горения очень вредит дыхательным путям. Чем мы дышим, когда взрывается — читай по ссылке.

Главное фото: 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада.

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