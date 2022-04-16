Міфічної червоної кнопки немає — Ганна Маляр про загрозу ядерного удару, битву за Донбас та помсту за “Москву”

Росія отримала дуже прикрого ляпаса, коли втратила крейсер Москва – свою гордість, орієнтовну вартість якого оцінювали в близько $750 млн. Після цього Кремль може намагатися помститися Україні в різний спосіб.

Військові експерти говорили про можливі масові ракетні удари по містах України, що, власне, і сталося. Про помсту Росії за знищений крейсер Москва, ймовірність ядерного удару РФ по Україні та битву за Донбас розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Про помсту за крейсер Москва

— Російська армія дійсно мстива, частину своїх операцій вони проводять емоційно, і з великою ймовірністю ці рішення може приймати навіть не військова особа, а цивільна. Я маю на увазі Путіна.

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Іноді немає військової доцільності у тому, що робить (російська армія).

Емоційна ображеність армії РФ за відступ з Київської області, невдачі на фронті може мати практичну реалізацію, і такі випадки ми вже бачили, каже Ганна Маляр.

Але вона додає: українцям не варто боятися помсти за російський крейсер Москва, адже в нас і так триває активна фаза війни. Ворог гатить з ракет та артилерії по різних регіонах України — і Харків, і Херсонщина, і Донецька область.

Що вони можуть ще зробити, якщо вони і так ведуть війну?

Загроза ядерного удару Росії: чи реальна вона

За словами заступниці міністра оборони, Росія завжди використовувала тактику публічного тиску і залякування, але жодного варіанту виключати не можна.

Росію прогнозувати вкрай складно. Можливо, в цьому і є їхня стратегія.

У Міноборони кажуть: часто дії армії РФ ірраціональні. Це або помста, або образа, каже Ганна Маляр.

— Навіщо вони рівняють з землею Харків, навіщо вони таке чинять з Маріуполем? Це речі ірраціональні, – наголошує вона.

Тому коли представники РФ погрожують хімічною зброєю або ядерною, це не треба сприймати виключно як слова, це питання треба вивчати і розуміти, наскільки Росія має потенціал в цьому питанні.

Але є кілька важливих аспектів.

По-перше:

Міфічної червоної кнопки (ядерної — ред.) немає, це зовсім по-іншому виглядає.

По-друге, рішення про застосування такого виду зброї приймає не одна людина, йдеться про декілька ланок.

По-третє, про це може говорити тільки розвідка, якщо вона ефективно та якісно працює (йдеться про розвідку наших країн-партнерів).

Але прогнозувати імпульсивні прояви досить складно, тому:

У випадку з Путіним треба просто бути готовими до всього.

Про брехню і пиху російської армії

Росія характеризується любов’ю до перебільшень. В якості прикладу в Міноборони наводять історію з чисельністю військ РФ. На всіх сайтах та заходах Росія наголошувала на тому, що має мільйонну армію.

— Вони постійно роздували кількість свого особового складу, казали, що там мільйон військових.

А зараз ми бачимо, що в Росії втрати 20 тисяч в Україні, і вони вже не можуть сформувати особовий склад, і мають проблеми з мобілізацією, призовом.

Про битву за Донбас та готовність до неї Росії

Росія активно готується до цієї вирішальної (за словами багатьох військових експертів) битви. Як саме — розповіла Ганна Маляр.

За даними Міноборони, росіяни зараз:

концентрують військову техніку та озброєння, особовий склад;

готують медичну інфраструктуру для допомоги пораненим;

накопичують провіант;

повністю готують територію Білорусі для завдання ракетних ударів;

займаються переміщенням військ;

змінюють стратегії;

вишукують слабкі місця України.

Але найважливіше те, що ми переможемо, адже за нами правда й підтримка мільйонів людей з усього світу.

Допомогти нашим Збройним Силам можеш і ти — перерахувавши кошти на офіційний рахунок на сайті НБУ або через застосунок Монобанк чи Дія.

Раніше ж ми розповідали, як обрати якісне спорядження для військових ЗСУ та навіщо потрібен кавер для шолома. Можливо, саме ти зможеш захистити нашого воїна та придбати йому якісний обладунок.