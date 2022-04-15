Могутність на словах, а ремонти — на папері: реакція військових експертів та аналіз ситуації потоплення крейсера Москва

Що б там не писали величні філософи різних часів, а вічно дивитись можна на палаючу техніку ворога. А якщо раніше їй ще й вдалося задати правильний напрямок, то це вже маленьке щастя для кожного українця.

Особливо надихнув нас російський крейсер Москва, що знайшов своє місце призначення — на дні. Бо, як говорив президент Зеленський ще на початку повномасштабного вторгнення, окупанти — теж дно.

Після удару по крейсеру Володимир Зеленський в інтерв’ю для BBC назвав його непоганим результатом зменшення армії агресора.

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Однак що ця подія означає насправді та чому радіти тут потрібно не лише символізму, пояснили світові експерти.

Міністерство оборони Великої Британії

Прес-служба опублікувала бачення відомства щодо наслідків затоплення крейсера. Міноборони вважає, що це змусить Росію переглянути свою позицію в Чорному морі, оскільки флагман Чорноморського флоту РФ виконував ключову роль як командного корабля, так і вузла протиповітряної оборони.

Цей інцидент означає, що РФ зазнала збитків за двома ключовими військово-морськими об’єктами, першим з яких став десантний корабель класу Алігатор і Саратов.

The Telegraph

Автори видання сходяться на думці, що без крейсера флот РФ стане вразливим для ракет та безпілотників, оскільки на оснащенні Москви були установки ППО С-300F. Саме завдяки їм судно забезпечувало прикриття не лише собі, але й іншим кораблям.

Sky News

Знищення крейсера Москва — це удар по військових зусиллях Москви та велика ганьба для Путіна, — вважають у Sky News.

Також зазначається, що раніше подібних втрат флот зазнавав хіба що у Фолклендській війні.

Крім того, востаннє корабель таких розмірів вдавалося затопити лише у 1945 році під час Другої світової війни.

Як повідомляє Sky News, один із західних чиновників заявив, що у пояснення Росії з приводу потоплення крейсера важко повірити. Оскільки офіційні представники країни-агресора заявляють, що пожежу спричинив підірваний боєприпас, а через шторм не зміг прийти на підмогу жоден інший корабель.

Тому якби це було правдою, то вказувало б на серйозну некомпетентність з боку російських військових.

У будь-якому разі ця втрата є ще одним ударом по Росії, оскільки її війна проти України триває вже восьмий тиждень, а жодної перемоги все ще немає, і вона зазнала великих втрат в особовому складі та спорядженні.

Водночас той факт, що нам вдалося затопити Москву своїми ракетами Нептун, також сигналізує про здатність атакувати кораблі з берега. Це означає, що інші російські судна в Чорному та Азовському морях опинилися під загрозою, чого їх командири, можливо, раніше не передбачали.

Forbes

Журналіст Forbes Девід Екс пише у Twitter, що через затоплення крейсера Москва Росія втратила половину своєї військової сили. Ця подія вже стала надто великою втратою для ворожої армії.

Крім того, Туреччина тепер у жодному разі не пустить у Чорне море один із двох інших крейсерів подібного класу Варяг чи Маршал Устинов, що залишилися для заміни. Наразі вони перебувають не у Чорноморських водах.

Росія втратила половину своєї вогневої могутності через Україну і не може відновити її, не вступаючи у війну з НАТО, — пише Екс.

До того ж у своїй статті у січні 2022 року він зазначив, що ракет на крейсері Москва вистачило б, щоб знищити весь український флот. А засоби ППО були здатні відбити будь-яку повітряну атаку на Чорноморський флот Росії.

Проте Москва давно була вразливою до пожеж, через що навіть проходила трирічний капітальний ремонт в окупованому Криму.

Однак, як показує практика, усі ремонти у росіян тільки на папері, а могутність — лише на словах.

BlackSeaNews

Керівник Інституту чорноморських досліджень та головний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що на крейсері Москва за штатом повинні були бути дві ядерні боєголовки. Однак чи були вони там насправді, наразі невідомо.

Клименко нагадав, що крейсер Москва завжди був носієм ядерної зброї. Тому до визначення цього факту мають долучитися прибережні держави Чорного моря — Туреччина, Румунія, Болгарія, Грузія, а також міжнародні організації. І зробити це необхідно негайно.

За штатом, на борту Москва є дві ядерні боєголовки до крилатих ракет. Це корабель — носій ядерної зброї. Де ці боєголовки та де вони були під час вибуху — компетенції РБ ООН та МАГАТЕ.

Defense Express

Видання Defense Express повідомило, що на крейсері Москва ядерною частиною могли бути оснащені протикорабельні ракети П-1000 Вулкан.

Окрім того, спеціальну бойову частину також може мати зенітна морська версія відомого С-300 — ракета для комплексу Форт.

Істерика російських окупантів

Спочатку у Міноборони РФ визнали пожежу та серйозні пошкодження судна на крейсері. Однак причини ушкоджень називати не стали.

Пізніше відомство так і не визнало влучання українських ракет Нептун по Москві. Натомість з’явилася купа сміхотворних версій. Хтось заявляв, що члени екіпажу не там палили цигарки. Згодом була версія про пошкодження боєприпасів.

Натомість російські пропагандисти на всю почали розхитувати й не без того хиткий човен. Наприклад, колишній депутат Держдуми Володимир Бортко почав чи то бісів з себе виганяти, чи то кричати.

Серед його слів можна було розібрати, що попри офіційні боягузливі заяви Міноборони РФ, він вважає “винною” у затопленні крейсера Москва саме Україну. А цей випадок для нього — найкращий привід, щоб оголосити війну, яка вже фактично і так триває.

Також власниця найбільш психоделічної інтонації і за сумісництвом найбільш відома пропагандистка Скабєєва постійно намагалася підігнати його слова під ті, що будуть вигідні РФ.

Загалом, хай як не кричать прихильники кривавої диктатури, вони не змогли визнати, що їхній корабель дійшов туди, куди йому вказували шлях. І тепер він може стати хіба що атракціоном для дайвінгу, як і частина екіпажу, про який говорять коротко, що він нібито врятований.

Пропагандистам простіше звинувачувати українців у своїх бідах та не визнавати наших перемог та сили. Такі протиріччя здивували б будь-яку адекватну людину, але не росіян. Вони продовжують вірити у свою могутність, робити помилки та гинути через свою агресію.

Нагадаємо, раніше Зеленський розповів, чому не виїхав з України через війну.