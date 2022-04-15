Могущество на словах, а ремонты — на бумаге: реакция военных экспертов и анализ ситуации потопления крейсера Москва

Что бы там ни писали величественные философы разных времен, а вечно смотреть можно на пылающую технику врага. А если раньше ей еще удалось задать правильное направление, то это уже маленькое счастье для каждого украинца.

Особенно вдохновил нас русский крейсер Москва, нашедший свое место назначение — на дне. Потому что, как говорил президент Зеленский еще в начале полномасштабного вторжения, оккупанты — тоже дно.

После удара по крейсеру Владимир Зеленский в интервью BBC его неплохим результатом уменьшения армии агрессора.

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Однако что это событие означает на самом деле и почему радоваться здесь нужно не только символизму, объяснили мировые эксперты.

Министерство обороны Великобритании

Пресс-служба опубликовала видение ведомства относительно последствий затопления крейсера. Минобороны считает, что это вынудит Россию пересмотреть свою позицию в Черном море, поскольку флагман Черноморского флота РФ выполнял ключевую роль как командного корабля, так и узла противовоздушной обороны.

Этот инцидент означает, что РФ понесла ущерб по двум ключевым военно-морским объектам, первым из которых стал десантный корабль класса Аллигатор и Саратов.

The Telegraph

Авторы издания сходятся во мнении, что без крейсера флот РФ уязвим для ракет и беспилотников, поскольку на оснащении Москвы были установки ПВО С-300F. Именно благодаря им судно обеспечивало прикрытие не только себе, но и другим кораблям.

Sky News

Уничтожение крейсера Москва — это удар по военным усилиям Москвы и большой позор для Путина, — считают в Sky News.

Также указывается, что ранее такие потери флот терпел разве что в Фолклендской войне.

Кроме того, последний раз корабль таких размеров удавалось затопить только в 1945 году во время Второй мировой войны.

Как сообщает Sky News, один из западных чиновников заявил, что в объяснения России касательно потопления крейсера сложно поверить. Поскольку официальные представители страны-агрессора заявляют, что пожар вызвал подорванный боеприпас, а из-за шторма не смог прийти на помощь ни один другой корабль.

Поэтому, если бы это было правдой, то указывало бы на серьезную некомпетентность со стороны российских военных.

В любом случае, эта потеря является еще одним ударом по России, поскольку ее война против Украины длится уже восьмую неделю, а никакой победы все еще нет, и она понесла большие потери в личном составе и снаряжении.

Вместе с тем тот факт, что нам удалось затопить Москву своими ракетами Нептун, тоже сигнализирует о способности атаковать корабли с берега. Это означает, что другие российские суда в Черном и Азовском морях находятся под угрозой, чему их командиры, возможно, раньше не придавали значения.

Forbes

Журналист Forbes Дэвид Экс пишет в Twitter, что из-за затопления крейсера Москва Россия потеряла половину своей военной силы. Это событие уже стало слишком большой потерей для вражеской армии.

Кроме того, Турция теперь ни в коем случае не пустит в Черное море оставшийся для замены один из двух других крейсеров подобного класса Варяг или Маршал Устинов. Пока они находятся не в Черноморских водах.

Россия потеряла половину своей огневой мощи из-за Украины и не может восстановить ее, не вступая в войну с НАТО, — пишет Экс.

К тому же в своей статье в январе 2022 года он отметил, что ракет на крейсере Москва хватило бы, чтобы уничтожить весь украинский флот. А средства ПВО были способны отразить любую воздушную атаку на Черноморский флот России.

Однако Москва давно была уязвима к пожарам, из-за чего даже проходила трехлетний капитальный ремонт в оккупированном Крыму.

Однако, как показывает практика, все ремонты у россиян только на бумаге, а могущество — только на словах.

BlackSeaNews

Руководитель Института черноморских исследований и главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко на своей странице в Facebook сообщил, что на крейсере Москва согласно штату должны были быть две ядерные боеголовки. Однако были ли они там на самом деле, неизвестно.

Клименко напомнил, что крейсер Москва всегда являлся носителем ядерного оружия. Поэтому к определению этого факта должны присоединиться прибрежные государства Черного моря — Турция, Румыния, Болгария, Грузия, а также международные организации. И сделать это нужно немедленно.

Согласно штату на борту Москва есть две ядерные боеголовки к крылатым ракетам. Это корабль — носитель ядерного оружия. Где сейчас эти боеголовки и где они находились при взрыве — компетенции СБ ООН и МАГАТЭ.

Defense Express

Издание Defense Express сообщило, что на крейсере Москва ядерной частью могли быть оснащены противокорабельные ракеты П-1000 Вулкан.

Кроме того, специальную боевую часть может иметь зенитная морская версия известного С-300 — ракета для комплекса Форт.

Истерика русских оккупантов

Изначально в Минобороны РФ признали пожар и серьезные повреждения судна на крейсере. Однако причины повреждений называть не стали.

Позже ведомство так и не признало попадание украинских ракет Нептун по Москве. Зато появилось множество смехотворных версий. Кто-то заявлял, что члены экипажа не там курили сигареты. Затем появилась версия о повреждении боеприпасов.

Зато российские пропагандисты вовсю начали расшатывать и без того зыбкую лодку. Например, бывший депутат Госдумы Владимир Бортко начал то ли бесов из себя изгонять, то ли кричать.

Из его слов можно было разобрать, что, несмотря на официальные трусливые заявления Минобороны РФ, он считает “виновной” в затоплении крейсера Москва именно Украину. А этот случай для него — лучший повод, чтобы объявить уже фактически и так идущую войну.

Также владелица наиболее психоделической интонации и по совместительству наиболее известная пропагандистка Скабеева постоянно пыталась подогнать его слова под те, что выгодны РФ.

В общем, как бы там ни кричали сторонники кровавой диктатуры, они не смогли признать, что их корабль дошел туда, куда ему указывали путь. И теперь он может стать разве что аттракционом для дайвинга, как и часть экипажа, о котором говорят кратко, что он якобы спасен.

Пропагандистам проще винить украинцев в своих бедах и не признавать наших побед и сил. Такие противоречия удивили бы любого адекватного человека, но не россиян. Они продолжают верить в свое могущество, совершать ошибки и погибать из-за своей агрессии.

Напомним, ранее Зеленский рассказал, почему не уехал из Украины из-за войны.