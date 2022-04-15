Зеленский рассказал, почему не выехал за границу из-за войны

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC рассказал, почему с начала полномасштабной войны с Россией не уехал за границу.

Мне не все равно просто, что происходит в моей стране. Мне не все равно, что происходит с украинцами. Я один из них. Как я могу это бросить?

Глава государства заверил, что даже не думал об этом, и ответил:

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Это невозможно просто, невозможно.

Зеленский отметил, что не уехал бы из Украины, даже будь он обычным гражданином, а не президентом. А сейчас на его плечах большая ответственность.

Кроме того, подобное поведение главы государства, которое отражает атаки врага, сыграло бы на руку России.

— Это была большая операция. Я уверен, что это был бы один из шагов по дестабилизации нашей страны.

Это был бы точно раскол. И не было бы такой единой позиции Вооруженных сил, президента и народа Украины, — убежден Зеленский.

Отвечая на вопрос журналиста о том, как президенту удается сохранить надежду на будущее, учитывая страшные вещи, которые происходят, он ответил:

— Это не надежда, это уверенность.

— В том, что Украина победит? — переспросил журналист.

— Да, конечно, — ответил глава государства.

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