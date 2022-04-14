Лучшие переговорщики с Россией — ВСУ! Чего ждать от мирных переговоров после зверств в Буче

Россия умеет получать так называемый мир только кровавой силой. Однако Украина после событий в Буче, ракетного удара по вокзалу Краматорска и других преступлений все еще готова вести переговоры.

Все для того, чтобы избежать еще большего количества жертв. Однако представить, что удастся достичь каких-либо компромиссов, все труднее. Ведь предыдущие дипломатические переговоры фактически не дали никакого результата, а Кремль активно ищет поддержки посредников.

Гарантий нет

С 29 марта, последней личной встречи делегаций в Стамбуле, переговоры ведут в режиме онлайн.

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В Стамбуле Украина выдвинула свои предложения касательно мирного соглашения и назвала государства, которых видит гарантами безопасности.

В их числе США, Великобритания, Турция, Польша, Израиль, Германия и Франция.

Сложность в том, что Украина видит эти гарантии похожими на договоренности НАТО, где в случае нападения на одну из стран-членов ее защищают все.

Как минимум поэтому ни одна из этих стран не готова брать на себя такую ​​ответственность и обязательства. Признает это и сам Зеленский — “все положительно настроены к Украине, но гарантий нет”.

Это положительное настроение мир наконец-то начал проявлять в поставках вооружения, которого так долго ждала Украина. Ведь трудно обороняться одними только бронежилетами и касками, нам нужны ПВО, танки, бронемашины, тяжелая артиллерия и самолеты.

К счастью, Запад наконец-то поверил в победу Украины и готов оказывать нам поддержку. В том числе — финансово.

Путин все это видит и понимает, поэтому изо всех сил пытается переиграть мир.

Путин собирает шабаш посредников

Прежде всего Россия пытается вывернуть все свои преступления информационно, но этот фронт она проиграет. Никто, кроме самих россиян, в рассказы, что Украина стреляет сама по себе, не верит.

Однако между Россией и Украиной появилось много желающих стать посредником в разрешении конфликта.

Так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которого считают главным другом Путина в Европе, загорелся идеей восстановить что-то похожее на давно мертвые Нормандский формат и Минские соглашения.

Он планировал собрать в Будапеште представителей России, Украины, Франции ​​и Германии.

Известно, что как президент Франции Эммануэль Макрон, так и канцлер Германии Олаф Шольц решительным ответом на агрессию России не славятся. Таким образом, премьер Венгрии решил собрать за столом переговоров стороны, которые не очень заинтересованы в защите украинской позиции.

Еще одна идея Кремля, как облегчить жизнь на дипломатической арене — привлечь к переговорам Беларусь, как гаранта безопасности Украины.

Неочевидные связи

Удивила еще одна страна, сохраняющая нейтралитет — Австрия. В то же время она первой с начала войны начала вести челночную дипломатию.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер сначала посетил Киев, увидев своими глазами все то, что российская армия сделала с украинскими городами.

Однако потом уехал в Москву, прямо на частную аудиенцию с Путиным за закрытыми дверьми. Она длилась полтора часа.

Австрия уже давно имеет пророссийские настроения. Ее политические и личностные связи с Кремлем очевидны. К примеру, Путин лично танцевал на свадьбе бывшего министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

А сама страна продолжает сотрудничать с Россией, несмотря на санкции. В настоящее время продолжают это сотрудничество 80% компаний Австрии.

После переговоров Кремль отказался давать комментарии, а Нехаммер сказал, что пытался донести Путину, что он уже проиграл войну.

Самое важное сообщение Путину заключалось в том, что эта война должна наконец закончиться, потому что в войне есть только проигравшие с обеих сторон.

Однако свидетелей на этой встрече не было.

Лучшие дипломаты для разговоров с Россией — ВСУ

Вряд ли Кремль согласится на компромисс и захочет решить все мирным путем. Особенно сейчас, когда к четвертому раунду переговоров позиция российской стороны за столом значительно ослабла.

Если на первой фазе войны у России еще было какое-то преимущество, то сейчас она стремительно проигрывает во всех направлениях.

Единственная надежда России — удачное наступление на восток.

Сейчас готовится битва за Донбасс, ее называют ключевой в ходе российско-украинской войны. Ведь от ее результатов зависит, будет ли необходимость вести дипломатические переговоры в дальнейшем.

Но ВСУ готовы дать полный и решительный отпор врагу, уверен советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Украина уже готова к большим битвам, она должна победить в этих битвах, в том числе на Донбассе, после чего она получит более существенную переговорную позицию, с которой может диктовать определенные условия.

Украина сейчас имеет большое преимущество. Ведь ей удалось выдержать сильнейшие удары, удержать Киев, Чернигов, Сумы и т.д., нанеся серьезные потери врагу.

Кстати, Кремль уже ищет виновных за поражение в этих направлениях.

России для успешного наступления требуется много ресурса, в том числе человеческого. Но никакие серьезные резервы так и не удалось собрать.

И там все еще слепо верят в свое преимущество и победу.

Поэтому до результатов этой битвы на четвертом раунде переговоров Россия будет требовать признания “ЛНР”/”ДНР”.

А если согласится на временное перемирие, то на условиях сохранения оккупированных территорий после 24 февраля, что критически не устраивает Украину.

Необходимость дальнейших переговоров зависит от развития боевых действий в этой решающей операции. Выходит, что ВСУ могут организовать наиболее действенные дипломатические переговоры с российской стороной.

А за все совершенные преступления Россию уже ждет военный трибунал.

Что именно он предполагает, в этом поможет разобраться история. Мы уже рассказали, какие известные трибуналы были в истории, чтобы можно было спрогнозировать, чего ждать России.