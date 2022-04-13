Нюрнбергский, Токийский и Югославский — рассказываем о самых известных военных трибуналах в истории

С начала полномасштабной войны российские военные нарушают все правила ведения войны и совершают военные преступления против мира и человечества.
Власти Украины неоднократно говорили, что Россия и ее военные будут наказаны, и призвали страны ООН к созданию международного трибунала.
Сейчас мы с помощью разных стран собираем доказательства военных преступлений, совершаемых оккупантами, и обязательно привлечем их к ответственности.
Мы хотим рассказать о самых известных Международных военных трибуналах, чтобы показать, как это происходит.
Мнение о том, что военных преступников нужно наказать, появилось в разгар Второй мировой войны, чтобы судить немецких военных, уничтожавших мирное население.
Поэтому разные страны, пострадавшие в ходе войны, решили создать “организованное правосудие”.
Первым Международным военным трибуналом является Нюрнбергский. Он работал с ноября 1945 года по октябрь 1946 года.
Это был суд победителей над проигравшей стороной. Страны, пострадавшие во время войны, судили агрессора.
Это был суд победителей над проигравшей стороной. Страны, пострадавшие во время войны, судили агрессора.
29 августа 1945 г. суд согласовал список, в котором были имена руководителей высшего ранга, считавшихся военными преступниками.
Суд распорядился наказать военных преступников только из европейских государств, принадлежавших к гитлеровской коалиции.
Трибунал выносил приговоры за:
Как и положено судебному процессу, обвиняемые имели право на защиту, допрос свидетелей, предоставление доказательств, судебное заседание и т.д.
По итогу руководство НСДАП, Организации СС, СД, СА и Гестапо были признаны преступными.
По итогу руководство НСДАП, Организации СС, СД, СА и Гестапо были признаны преступными.
Трибунал приговорил к смертной казни через повешение 11 человек. Трое получили пожизненное заключение, еще трое — от 10 до 20 лет тюрьмы. Еще несколько человек Нюрнбергский трибунал оправдал, однако их впоследствии нашли и арестовали.
(Иллюстративное фото, источник — Unsplash)
Нюрнбергский трибунал судил преступников из европейских стран, а для преступников из Японии был создан Международный трибунал для Дальнего Востока (Токийский).
Это тоже был суд победителей над проигравшими, а организация трибунала явно не позволяет считать его независимым судебным органом.
Токийский трибунал расследовал те же преступления, что и Нюрнбергский: преступления против мира, военные преступления, преступления против человечества.
Токийский трибунал расследовал те же преступления, что и Нюрнбергский: преступления против мира, военные преступления, преступления против человечества.
Однако в отличие от Нюрнбергского трибунала здесь судьи принимали решение о возможности участвовать в судебном заседании для подсудимого в зависимости от умственного и физического состояния.
Международный трибунал Дальнего Востока осудил 29 человек.
Международный трибунал Дальнего Востока осудил 29 человек.
Приговор для семерых был — смертная казнь, 16 получили пожизненное заключение, двое умерли во время судебного процесса, а другие получили длительные сроки заключения.
После Второй мировой войны была создана Организация Объединенных наций, основной целью которой было сохранение мира. Однако и это не уберегло мир от новых трагедий и потрясений. И возникла потребность создать трибунал касательно событий в Югославии (создан в 1993 году).
Он расследовал военные преступления во время войн в бывших югославских республиках в 1991–2001 годах.
Он расследовал военные преступления во время войн в бывших югославских республиках в 1991–2001 годах.
Эта война сопровождалась геноцидом и депортациями. Только во время войны в Боснии и Герцеговине погибли более 100 тысяч человек.
В отличие от первых двух трибуналов после Второй мировой войны, это был беспристрастный и независимый судебный процесс.
В отличие от первых двух трибуналов после Второй мировой войны, это был беспристрастный и независимый судебный процесс.
Постоянных судей трибунала избирала Генассамблея ООН, запасных судей назначал генсек ООН из перечня, предоставленного ГА ООН.
Трибунал в отношении бывшей Югославии выносил приговоры за:
Трибунал провел 142 судебных процесса, власти Сербии и России упрекали его в предвзятости.
Во время всех трибуналов судили преступников, в том числе за то, что они нарушали законы ведения войны. Ранее мы рассказывали, что такое традиции и правила ведения войны: что позволено и за что наказывают.