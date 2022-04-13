Нюрнбергский, Токийский и Югославский — рассказываем о самых известных военных трибуналах в истории

С начала полномасштабной войны российские военные нарушают все правила ведения войны и совершают военные преступления против мира и человечества.

Власти Украины неоднократно говорили, что Россия и ее военные будут наказаны, и призвали страны ООН к созданию международного трибунала.

Сейчас мы с помощью разных стран собираем доказательства военных преступлений, совершаемых оккупантами, и обязательно привлечем их к ответственности.

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Мы хотим рассказать о самых известных Международных военных трибуналах, чтобы показать, как это происходит.

Мнение о том, что военных преступников нужно наказать, появилось в разгар Второй мировой войны, чтобы судить немецких военных, уничтожавших мирное население.

Поэтому разные страны, пострадавшие в ходе войны, решили создать “организованное правосудие”.

Трибуналы после Второй мировой войны

Нюрнбергский трибунал

Первым Международным военным трибуналом является Нюрнбергский. Он работал с ноября 1945 года по октябрь 1946 года.

Это был суд победителей над проигравшей стороной. Страны, пострадавшие во время войны, судили агрессора.

29 августа 1945 г. суд согласовал список, в котором были имена руководителей высшего ранга, считавшихся военными преступниками.

Суд распорядился наказать военных преступников только из европейских государств, принадлежавших к гитлеровской коалиции.

Трибунал выносил приговоры за:

преступления против мира — планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны;

военные преступления — нарушение законов и обычаев войны;

преступления против человечества — убийства, уничтожение, порабощение, ссылка и другие жестокие меры.

Как и положено судебному процессу, обвиняемые имели право на защиту, допрос свидетелей, предоставление доказательств, судебное заседание и т.д.

По итогу руководство НСДАП, Организации СС, СД, СА и Гестапо были признаны преступными.

Трибунал приговорил к смертной казни через повешение 11 человек. Трое получили пожизненное заключение, еще трое — от 10 до 20 лет тюрьмы. Еще несколько человек Нюрнбергский трибунал оправдал, однако их впоследствии нашли и арестовали.

(Иллюстративное фото, источник — Unsplash)

Токийский трибунал

Нюрнбергский трибунал судил преступников из европейских стран, а для преступников из Японии был создан Международный трибунал для Дальнего Востока (Токийский).

Это тоже был суд победителей над проигравшими, а организация трибунала явно не позволяет считать его независимым судебным органом.

Токийский трибунал расследовал те же преступления, что и Нюрнбергский: преступления против мира, военные преступления, преступления против человечества.

Однако в отличие от Нюрнбергского трибунала здесь судьи принимали решение о возможности участвовать в судебном заседании для подсудимого в зависимости от умственного и физического состояния.

Международный трибунал Дальнего Востока осудил 29 человек.

Приговор для семерых был — смертная казнь, 16 получили пожизненное заключение, двое умерли во время судебного процесса, а другие получили длительные сроки заключения.

“Современный” трибунал

Международный трибунал по бывшей Югославии

После Второй мировой войны была создана Организация Объединенных наций, основной целью которой было сохранение мира. Однако и это не уберегло мир от новых трагедий и потрясений. И возникла потребность создать трибунал касательно событий в Югославии (создан в 1993 году).

Он расследовал военные преступления во время войн в бывших югославских республиках в 1991–2001 годах.

Эта война сопровождалась геноцидом и депортациями. Только во время войны в Боснии и Герцеговине погибли более 100 тысяч человек.

В отличие от первых двух трибуналов после Второй мировой войны, это был беспристрастный и независимый судебный процесс.

Постоянных судей трибунала избирала Генассамблея ООН, запасных судей назначал генсек ООН из перечня, предоставленного ГА ООН.

Трибунал в отношении бывшей Югославии выносил приговоры за:

нарушение Женевских конвенций;

нарушение прав и обычаев ведения войны;

преступления против человечества.

Трибунал провел 142 судебных процесса, власти Сербии и России упрекали его в предвзятости.

Во время всех трибуналов судили преступников, в том числе за то, что они нарушали законы ведения войны. Ранее мы рассказывали, что такое традиции и правила ведения войны: что позволено и за что наказывают.