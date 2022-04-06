Россия нарушила все законы ведения войны. А знаешь ли ты о них? Разбираем, что позволено и за что наказывают

Последние события в нашей стране вынудили людей ещё больше изучить свои права, нашу историю и международное право.

Жаль, что это произошло в таких ужасных условиях, однако так оно есть.

Нелюди, то есть русские, нарушили все до одного права человека и законы ведения войны. Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Мир просто ужаснулся от их жестокости, когда увидел фото из Бучи и других оккупированных городов. Не верится, что это может происходить в 21 веке в центре Европы.

Поэтому давайте глубже и простым языком разберемся в законах войны, защите гражданских и почему Россия должна быть наказана жесточайшим трибуналом.

Законы и обычаи войны

Эти слова вызывают диссонанс. Какие у войны должны быть обычаи, ее как таковой не должно существовать вообще.

Однако законы войны — это международное гуманитарное право (МГП). Так сложилось исторически, что термин “законы войны” люди воспринимают проще.

Поэтому МГП регулирует поведение сторон во время вооруженных конфликтов.

Ограничивают насилие, запрещая определенные способы и орудие. Целью военного конфликта должно быть только военное ослабление противника.

Международное гуманитарное право касается исключительно вооруженных конфликтов как международных, так и внутренних. Оно не работает в мирные времена.

Источник фото Генштаб ВСУ

Еще возникает очень интересный и философский вопрос – если существуют законы войны, сама ли война законна?

Что ж, в МГП на это нет ответа. Оно начинает действовать с началом конфликта и принимает войну отстраненно от мотивов.

Однако мы можем видеть упоминание об этом в международном праве (важно! Не МГП), здесь существует понятие “право на войну” или “право против войны”.

В его основе запрет применять силу и угрозы силой, с отдельными исключениями. Это закреплено в Уставе ООН.

Но применение силы допускается как самооборона в случае вооруженного нападения.

Кого касаются законы войны

Законы войны касаются всех сторон вооруженного конфликта. Даже если кто-нибудь из противников не признает состояния войны. А это важно, ведь Россия до сих пор называет события в Украине — “спецоперация”.

Для МГП не имеет значения характер конфликта, его причины и позиция каждой из сторон.

Государство, обороняющееся или сражающееся с боевиками внутри страны, несет такую ​​же ответственность за соблюдение гуманитарного права, как и агрессор или сами боевики.

Источник фото Генштаб ВСУ

Не имеет значения и то, соблюдает ли закон войны противник — это не дает права поступать так же.

Поэтому важно отметить, что Украина придерживается норм международного гуманитарного права.

Мы страдаем, несем потери, но мы не теряем человечность — это самое главное.

Мы никогда не опустимся до уровня рашистов, поэтому мы — европейская демократическая страна!

Что позволено на войне

Комбатанты (участники войны) имеют защиту от преследования за участие в боевых действиях. Однако если действия армейцев нарушают гуманитарное право, то их можно судить за военные преступления. Что и будет чуть ли не с каждым русским солдатом!

Важно, что этот иммунитет имеют обе стороны конфликта.

Насчет партизан. Если они открыто носят оружие и обозначают себя каким-то знаком, соблюдают законы войны и имеют ответственного командующего, то имеют такой же “иммунитет”, как и комбатанты.

Медикам и духовникам нельзя атаковать ни в коем случае, они тоже не могут брать в руки оружие. Если они начнут стрелять в случае самозащиты, то можно считать их комбатантами.

Интересный факт о журналистах. Они не могут участвовать в боях, если официально не привязаны к войску. Несмотря на работу в горячих точках.

Гражданским можно браться за оружие только на неоккупированной территории. Когда противник приближается, а население не успело организоваться в регулярную армию. Иначе они теряют статус гражданского населения.

Защита гражданских

На гражданских нельзя нападать. Объектами атак могут быть комбатанты и военные объекты.

На оккупированной территории захватчик отвечает за еду и медикаменты для населения.

Запрещается проводить устрашения, террор и репрессии, брать гражданских в заложники, использовать как “живые щиты”, грабить и уничтожать их имущество.

Источник фото Генштаб ВСУ

С особым вниманием нужно относиться к женщинам, которых не только нельзя насиловать и принуждать к проституции, а необходимо защищать от этого. Беременные, роженицы и кормилицы имеют приоритет при получении помощи, как и дети.

Эвакуация гражданских с горячих точек должна быть одним из важных вопросов сторон конфликта. Однако запрещено принудительно переселять людей на территорию государства-оккупанта, кроме как в случаях исключительной опасности.

Нельзя принуждать гражданских служить в войсках государства-оккупанта или участвовать в войне.

Запрещается принуждением получать от гражданских любую информацию.

Источник фото Генштаб ВСУ

А теперь проанализируем и пройдемся по всем пунктам.

Массовые изнасилования, массовые расстрелы, создание гуманитарной катастрофы в городах, обстрелы роддома и больниц, применение запрещенного оружия депортация, пытки и убийство детей — все это сделали российские военные, тем самым нарушили все законы ведения войны!

Наказание

Ответственность за преследование нарушителей лежит, прежде всего, на самих государствах. Мы уже активно собираем доказательства военных преступлений и делают другие страны для международного суда.

Международный уголовный суд (суд в Гааге) создан для тяжелых случаев, когда государство не может или не хочет расследовать преступления самостоятельно.

Фото сделано в Буче. Источник УНИАН

Никто, независимо от высоты должности, не имеет иммунитета перед МКС. Статус главы государства, правительства, члена парламента и тому подобное не является основанием для смягчения приговора.

Еще может создаваться Суд — особый трибунал, часто военный, который может судить отдельных людей.

Россия уже отвечает за свои поступки. Международные компании отказываются с ней сотрудничать, экономика падает как карточный домик. И наконец-то ЕС ввел эмбарго на российский уголь, ждем еще газа и нефти.