Россия нарушила все законы ведения войны. А знаешь ли ты о них? Разбираем, что позволено и за что наказывают

Последние события в нашей стране вынудили людей ещё больше изучить свои права, нашу историю и международное право.
Жаль, что это произошло в таких ужасных условиях, однако так оно есть.
Нелюди, то есть русские, нарушили все до одного права человека и законы ведения войны.
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Нелюди, то есть русские, нарушили все до одного права человека и законы ведения войны.
Мир просто ужаснулся от их жестокости, когда увидел фото из Бучи и других оккупированных городов. Не верится, что это может происходить в 21 веке в центре Европы.
Поэтому давайте глубже и простым языком разберемся в законах войны, защите гражданских и почему Россия должна быть наказана жесточайшим трибуналом.
Эти слова вызывают диссонанс. Какие у войны должны быть обычаи, ее как таковой не должно существовать вообще.
Однако законы войны — это международное гуманитарное право (МГП). Так сложилось исторически, что термин “законы войны” люди воспринимают проще.
Поэтому МГП регулирует поведение сторон во время вооруженных конфликтов.
Поэтому МГП регулирует поведение сторон во время вооруженных конфликтов.
Ограничивают насилие, запрещая определенные способы и орудие. Целью военного конфликта должно быть только военное ослабление противника.
Международное гуманитарное право касается исключительно вооруженных конфликтов как международных, так и внутренних. Оно не работает в мирные времена.
Источник фото Генштаб ВСУ
Еще возникает очень интересный и философский вопрос – если существуют законы войны, сама ли война законна?
Что ж, в МГП на это нет ответа. Оно начинает действовать с началом конфликта и принимает войну отстраненно от мотивов.
Что ж, в МГП на это нет ответа. Оно начинает действовать с началом конфликта и принимает войну отстраненно от мотивов.
Однако мы можем видеть упоминание об этом в международном праве (важно! Не МГП), здесь существует понятие “право на войну” или “право против войны”.
В его основе запрет применять силу и угрозы силой, с отдельными исключениями. Это закреплено в Уставе ООН.
Но применение силы допускается как самооборона в случае вооруженного нападения.
Но применение силы допускается как самооборона в случае вооруженного нападения.
Законы войны касаются всех сторон вооруженного конфликта. Даже если кто-нибудь из противников не признает состояния войны. А это важно, ведь Россия до сих пор называет события в Украине — “спецоперация”.
Для МГП не имеет значения характер конфликта, его причины и позиция каждой из сторон.
Государство, обороняющееся или сражающееся с боевиками внутри страны, несет такую же ответственность за соблюдение гуманитарного права, как и агрессор или сами боевики.
Не имеет значения и то, соблюдает ли закон войны противник — это не дает права поступать так же.
Поэтому важно отметить, что Украина придерживается норм международного гуманитарного права.
Мы страдаем, несем потери, но мы не теряем человечность — это самое главное.
Мы страдаем, несем потери, но мы не теряем человечность — это самое главное.
Мы никогда не опустимся до уровня рашистов, поэтому мы — европейская демократическая страна!
А теперь проанализируем и пройдемся по всем пунктам.
Массовые изнасилования, массовые расстрелы, создание гуманитарной катастрофы в городах, обстрелы роддома и больниц, применение запрещенного оружия депортация, пытки и убийство детей — все это сделали российские военные, тем самым нарушили все законы ведения войны!
Ответственность за преследование нарушителей лежит, прежде всего, на самих государствах. Мы уже активно собираем доказательства военных преступлений и делают другие страны для международного суда.
Международный уголовный суд (суд в Гааге) создан для тяжелых случаев, когда государство не может или не хочет расследовать преступления самостоятельно.
Фото сделано в Буче. Источник УНИАН
Никто, независимо от высоты должности, не имеет иммунитета перед МКС. Статус главы государства, правительства, члена парламента и тому подобное не является основанием для смягчения приговора.
Никто, независимо от высоты должности, не имеет иммунитета перед МКС. Статус главы государства, правительства, члена парламента и тому подобное не является основанием для смягчения приговора.
Еще может создаваться Суд — особый трибунал, часто военный, который может судить отдельных людей.
Россия уже отвечает за свои поступки. Международные компании отказываются с ней сотрудничать, экономика падает как карточный домик. И наконец-то ЕС ввел эмбарго на российский уголь, ждем еще газа и нефти.