Неужели решились? Эмбарго ЕС на уголь РФ и пятый пакет санкций

Наконец-то миру хватило мужества наложить эмбарго на русский уголь. Жаль, что они сделали это после того, как пострадали тысячи украинцев, после того, как произошел настоящий геноцид в Буче.

Эмбарго

Европейский союз ввел эмбарго на уголь из РФ и санкции против российских банков.

Эмбарго — торгово-экономические ограничения, наложенные государством как репрессии в отношении другого государства, чтобы нанести ему материальный ущерб.

Эмбарго на уголь обойдется России в 4 млрд евро ежегодно.

Однако это только уголь. Надо, чтобы страны ЕС и другие ввели эмбарго на российскую нефть и газ.

Пятый пакет санкции

Запрет транзакций с четырьмя ведущими российскими банками, включая ВТБ.

Запрет на экспорт в Россию полупроводников, машин и транспортного оборудования на сумму 10 млрд евро.

Российские суда не смогут заходить в порты ЕС.

Заработают ограничения на въезд грузовиков из Белоруссии и России.

Запрещен импорт из России товаров и сырья вроде древесины, семян, морепродуктов и алкоголя.

Российские компании не могут участвовать в европейских публичных закупках. У них также не будет никакой финансовой поддержки ЕС.

Россия уже стала мировым изгнанником и ее экономика идет ко дну. Ранее мы говорили о последствиях мировых санкций для российского бизнеса.