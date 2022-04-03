Мир

Россия — мировой изгнанник! Какие последствия испытали бизнес и россияне из-за кровавой войны в Украине

Андрей Гетьман, Журналист программы Факты ICTV 03 апреля 2022, 13:59

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