Россия — мировой изгнанник! Какие последствия испытали бизнес и россияне из-за кровавой войны в Украине

Россия – мировой изгнанник, а тем, кто с ней продолжает торговать и иметь дело — руку уже не подают. Таковы первые последствия кровавого и варварского вторжения для России и ее экономики.

Охота на сторонников Путина

На путинских сторонников открыта финансовая охота — санкции США и ЕС. В Испании арестовали яхту Чемезова — давнего друга хозяина Кремля. В Финляндии задержали 21 роскошное плавсредство. А еще миллионы долларов заморожены на банковских счетах.

Часто путинские сторонники записывали свое имущество на родственников или подставных лиц. Для их розыска в министерстве юстиции была создана специальная группа — перехват клептократов.

И словно на диком мероприятии призывают неравнодушных помочь за вознаграждение. До 5 миллионов долларов.

Но не только миллиардеры под ударом. Рядовых россиян увольняют из международных организаций, потому что они не протестовали против войны в Украине, поэтому являются соучастниками преступлений Путина.

Последствия для российского бизнеса

Российский бизнес — это слово становится токсичным в мире. Им уже не подают руки и просто просят покинуть цивилизованный мир.

В США заблокировали работу фонда с российской основательницей и российскими деньгами.

Помогают и простые граждане. Портовые работники отказываются разгружать российские корабли или суда с российской нефтью — из-за этого тысячи тонн сырья в танкерах болтаются в море.

Сейчас же готовится пятый пакет санкций мероприятия, который сделает невозможным любое избежание ограничений и потерь. Однако множество компаний самостоятельно покидают рынок РФ. Тік Ток, Parimatch, Nokia и другие уже ушли, раньше мы рассказывали о новых санкциях против России.