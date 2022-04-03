Росія — світовий вигнанець! Яких наслідків зазнав бізнес та росіяни через криваву війну в Україні

Росія — світовий вигнанець, а тим, хто з нею продовжує торгувати й мати справу – руку вже не подають. Такі перші наслідки кривавого і варварського вторгнення для Росії та її економіки.

Полювання на прибічників Путіна

На путінських прибічників відкрито фінансове полювання — санкції США та ЄС. В Іспанії арештували яхту Чемезова — давнього друга господаря Кремля. У Фінляндії затримали 21 розкішний плавзасіб. А ще мільйони доларів заморожених на банківських рахунках.

Часто путінські посіпаки записували своє майно на родичів чи підставних осіб. Для їх розшуку у міністерстві юстиції створили спеціальну групу — перехоплення клептократів.

І немов на дикому заході закликають небайдужих допомогти — за винагороду. До 5 мільйонів доларів.

Але не лише мільярдери під ударом. Пересічних росіян звільняють з міжнародних організацій, бо вони не протестували проти війни в Україні, тож є співучасниками злочинів Путіна.

Наслідки для російського бізнесу

Російський бізнес — це слово стає токсичним у світі. Їм вже не подають руки й просто просять залишити цивілізований світ.

У США заблокували роботу фонду з російською засновницею і російськими грошима.

Допомагають і прості громадяни. Портові працівники відмовляються розвантажувати російські кораблі або судна з російською нафтою — через це тисячі тонн сировини у танкерах бовтається у морі.

Нині ж готується п’ятий пакет санкцій заходу, який унеможливить будь-яке уникнення обмежень і втрат. Проте безліч компаній самостійно покидають ринок РФ. Тік Ток, Parimatch, Nokia та інші вже пішли, раніше ми розповідали про нові санкції проти Росії.