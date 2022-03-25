Економіка на дні, компанії тікають, а санкції придушують — що там у Росії

Коли Путін почав вбивати українців, він прирік росіян на муки життя в стилі 90-х років. Тотальний дефіцит продуктів, черги та безнадійність у Росії.

Тільки на російських каналах цього не покажуть, хіба що назвуть спеціальною фінансовою операцією і приправлять патріотизмом.

Полиці в російських супермаркетах вже порожніють. ЗМІ запевняють, що в дефіциті тільки цукор, мука, сіль, соки та молоко.

Експерти прогнозують – найгірше попереду.

Світові санкції проти Росії приведуть до небаченої раніше продовольчої кризи.

Ці санкції вже погрішили життя певної категорії громадян, тепер вони торкнуться всіх та кожного. З російського ринку вже пішли сотні світових брендів, жителі Росії можуть залишитися навіть без базових харчових продуктів.

Експерти наголошують, що ситуація буде удвічі гіршою ніж у 1998 році.

Попри те, що близько 250 іноземних компаній припинали роботу в Росії, є й такі, де вперто заплющують очі на вбивства, які чинять рашисти й продовжують фінансувати їх.

Українські дочірні компанії намагаються вплинути на своїх іноземних власників, але ті ігнорують навіть їхні звернення.

Один із магазинів французької компанії Леруа Мерлен знищили рашисти, та навіть цього недостатньо, щоб компанія пішла з російського ринку.

Вони пояснюють це тим, що піклуються про десятки тисяч працівників в Росії, які не винні, що Путін розв’язав війну.

Французька мережа гіпермаркетів Ашан теж вперто відмовляється припиняти роботу в Росії. Хоч українські філії й тиснуть на іноземних колег та поки безрезультатно.

Наразі Путіна за його дії в Україні визнали головним воєнним злочинцем світу.

Дипломати десятків країни почали залишати зали під час виступів російських представників та засуджувати дії, які робить Росія.

Країну також вигнали з Ради Європи, а міжнародний суд в Гаазі наказав Кремлю зупинити військові дії на території України.

Країни НАТО одна за одною почали відправляти Києву гуманітарну та військову допомогу.

За Україну в кіберпросторі бореться світова IT-спільнота Anonymous.

Вони вже неодноразово здійснювали атаки на урядові сайти Росії. Нещодавно вони зламали Центробанк РФ та обіцяють злити гігабайти інформації.