Экономика на дне, компании убегают, а санкции душат — что там в России.

Когда Путин начал убивать украинцев, он обрек россиян на муки жизни в стиле 90-х годов. Тотальный дефицит продуктов, очереди и безнадежность в России.

Только на российских каналах этого не покажут, разве что назовут специальной финансовой операцией и приправят патриотизмом.

Полки в российских супермаркетах уже пустеют. СМИ уверяют, что в дефиците только сахар, мука, соль, соки и молоко.

Эксперты прогнозируют — худшее еще впереди.

Мировые санкции против России приведут к невиданному ранее продовольственному кризису.

Эти санкции уже ухудшили жизнь определенной категории граждан, теперь они коснутся всех и каждого. С российского рынка уже ушли сотни мировых брендов, жители России могут остаться без базовых пищевых продуктов.

Эксперты отмечают, что ситуация будет вдвое хуже 1998 года.

Несмотря на то, что около 250 иностранных компаний прекратили работу в России, есть и те, где упрямо закрывают глаза на убийства, которые совершают рашисти и продолжают финансировать их.

Украинские дочерние компании пытаются повлиять на своих иностранных владельцев – но они игнорируют даже их обращения.

Один из магазинов французской компании Леруа Мерлен уничтожили решисты, и этого для них недостаточно, чтобы компания ушла с российского рынка.

Они объясняют это тем, что заботятся о десятках тысяч работников в России, которые не виноваты, что Путин развязал войну.

Французская сеть гипермаркетов Ашан тоже упорно отказывается прекращать работу в России. Хоть украинские филиалы и давят на иностранных коллег, это пока безрезультатно.

Путина за его действия в Украине признали главным военным преступником мира. Дипломаты десятков стран стали покидать залы во время выступлений российских представителей и осуждать действия, которые исполняет Россия.

Страна также была изгнана из Совета Европы, а международный суд в Гааге приказал Кремлю остановить военные действия на территории Украины.

Страны НАТО одна за другой отправляют Киеву гуманитарную и военную помощь.

За Украину в киберпространстве борется мировое IT-сообщество Anonymous.

Они уже не раз осуществляли атаки на правительственные сайты России. Недавно Anonymous сломали Центробанк РФ и обещают слить гигабайты информации.