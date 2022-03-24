Anonymous “взломали” Центробанк России и не забыли об Ашане

Хакеры Anonymous с начала полномасштабного вторжения определились, на чьей стороне и продолжают атаковать Россию на киберфронте. Утром стало известно о новой атаке Anonymous на Центральный банк России.

Об этом они сообщили на своей странице в Twitter.

Хакеры обещают выложить в общий доступ более 35 тысяч файлов из Центробанка России в течение следующих 48 часов. По данным кибервойска, среди документов есть и секретные соглашения.

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Международные компании, игнорирующие войну в Украине

Anonymous также атаковали сайты трех международных компаний, которые отказались уйти с рынка России, несмотря на зверства, совершаемые военными РФ в Украине. На этот раз речь идет о компаниях Decathlon, Leroy Merlin и Ашане.

Несколько ранее хакеры также наказали компанию Nestle, которая также решила продолжать торговать в России. Хакеры “слили” базу данных компании в открытый доступ.

Коллектив Anonymous обнародовал базу данных крупнейшей пищевой компании в мире Nestle. Утечка 10 Гб данных электронной почты, паролей, бизнес-клиентов Nestle и т.д., — сообщили тогда хакеры.

Напомним, ранее хакеры взломали ряд государственных сайтов РФ и пропагандистские телеканалы. А позже заявили, что готовы выкупить все военное снаряжение и оружие России.