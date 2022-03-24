Anonymous “зламали” Центробанк Росії та не забули про Ашан

Хакери з Anonymous від початку повномасштабного вторгнення визначилися, на чиєму вони боці й продовжують атакувати Росію на кіберфронті. Стало відомо про нову атаку Anonymous на Центральний банк Росії.

Про це вони повідомили на власній сторінці у Twitter.

Хакери обіцяють викласти у загальний доступ більш як 35 тисяч файлів з Центробанку Росії протягом наступних 48 годин. За даними кібервійська, серед документів є й секретні угоди.

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Як щодо міжнародних компаній-прихильників російського терору

Anonymous також атакували сайти трьох міжнародних компаній, які відмовилися піти з ринку Росії, попри звірства, що чинять військові РФ в Україні. Цього разу йдеться про компанії Decathlon, Leroy Merlin та Ашан.

А дещо раніше перепало на горіхи від хакерів компанії Nestle, оскільки вона теж вирішила продовжувати торгувати в РФ. Хакери ж “злили” базу даних компанії у відкритий доступ.

Колектив Anonymous оприлюднив базу даних найбільшої харчової компанії в світі Nestle. Витік 10 Гб даних електронної пошти, паролів, бізнес-клієнтів Nestle тощо, — повідомили тоді хакери.

Нагадаємо, раніше хакери зламали низку державних сайтів РФ та пропагандистські телеканали. А пізніше заявили, що готові викупити все військове спорядження та зброю Росії.