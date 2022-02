Приєднались до боротьби України: найбільша мережа хакерів Anonymous оголосила Росії кібервійну

Охочих боротися за Україну побільшало. Найвідоміше хакерське угруповання Anonymous офіційно оголосило у своєму Twitter про початок кібервійни проти російського уряду. Уже за годину після цього повідомлення структура ФСБ з кібербезпеки оголосила критичний рівень загрози.

Головною ціллю активістів з Anonymous стали урядові сайти окупанта. Про це хакери почали повідомляти вже постфактум, коли вдалось “покласти” деякі з них уже за кілька хвилин після заяви про початок кібервійни.

Таким чином вже не працюють сайти Федеральної антимонопольної служби та Міноборони РФ.

Ще однією мішенню стали канали пропаганди країни-агресора. Серед них RT News, а також пропагандистський сайт на території окупованого Криму під назвою Вести-Крим.

Anonymous попросили своїх підписників повідомити, якщо на диво ці сайти знову запрацюють, щоб вкотре покласти їх на лопатки.

The Anonymous collective is officially in cyber war against the Russian government. #Anonymous #Ukraine