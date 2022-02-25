Приєднались до боротьби України: найбільша мережа хакерів Anonymous оголосила Росії кібервійну

Охочих боротися за Україну побільшало. Найвідоміше хакерське угруповання Anonymous офіційно оголосило у своєму Twitter про початок кібервійни проти російського уряду. Уже за годину після цього повідомлення структура ФСБ з кібербезпеки оголосила критичний рівень загрози.

Ми підтримуємо українців, – зазначили Anonymous.

Головною ціллю активістів з Anonymous стали урядові сайти окупанта. Про це хакери почали повідомляти вже постфактум, коли вдалось “покласти” деякі з них уже за кілька хвилин після заяви про початок кібервійни.

Таким чином вже не працюють сайти Федеральної антимонопольної служби та Міноборони РФ.

Ще однією мішенню стали канали пропаганди країни-агресора. Серед них RT News, а також пропагандистський сайт на території окупованого Криму під назвою Вести-Крим.

Читати на тему Не вірте фашистській пропаганді. Маша Єфросиніна звернулася до російських зірок Українська телеведуча звернулася до українських зірок та попросила не вірити пропаганді й підтримати Україну.

Anonymous попросили своїх підписників повідомити, якщо на диво ці сайти знову запрацюють, щоб вкотре покласти їх на лопатки.

The Anonymous collective is officially in cyber war against the Russian government. #Anonymous #Ukraine — Anonymous (@YourAnonOne) February 24, 2022

Нагадаємо, ранком 24 лютого Росія напала на Україну. Війська РФ почали активні дії. Вибухи було чутно в кількох містах України, зокрема і в Києві. Через пряме військове вторгнення Росії на всій території України ввели воєнний стан.

Про підсумки першого дня війни та втрати з обох боків читайте за посиланням.