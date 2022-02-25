Приєднались до боротьби України: найбільша мережа хакерів Anonymous оголосила Росії кібервійну

Охочих боротися за Україну побільшало. Найвідоміше хакерське угруповання Anonymous офіційно оголосило у своєму Twitter про початок кібервійни проти російського уряду. Уже за годину після цього повідомлення структура ФСБ з кібербезпеки оголосила критичний рівень загрози.
Ми підтримуємо українців, – зазначили Anonymous.
Ми підтримуємо українців, – зазначили Anonymous.
Головною ціллю активістів з Anonymous стали урядові сайти окупанта. Про це хакери почали повідомляти вже постфактум, коли вдалось “покласти” деякі з них уже за кілька хвилин після заяви про початок кібервійни.
Таким чином вже не працюють сайти Федеральної антимонопольної служби та Міноборони РФ.
Ще однією мішенню стали канали пропаганди країни-агресора. Серед них RT News, а також пропагандистський сайт на території окупованого Криму під назвою Вести-Крим.
Anonymous попросили своїх підписників повідомити, якщо на диво ці сайти знову запрацюють, щоб вкотре покласти їх на лопатки.
The Anonymous collective is officially in cyber war against the Russian government. #Anonymous #Ukraine— Anonymous (@YourAnonOne) February 24, 2022
The Anonymous collective is officially in cyber war against the Russian government. #Anonymous #Ukraine
Нагадаємо, ранком 24 лютого Росія напала на Україну. Війська РФ почали активні дії. Вибухи було чутно в кількох містах України, зокрема і в Києві. Через пряме військове вторгнення Росії на всій території України ввели воєнний стан.
Про підсумки першого дня війни та втрати з обох боків читайте за посиланням.