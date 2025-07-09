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Карта бойових дій 9 липня 2025: понад 180 боїв та більше ніж 1000 ліквідованих окупантів

Вікторія Мельник, журналістка сайту 09 Липня 2025, 10:00
карта бойових дій

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