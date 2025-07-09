Ніч на 9 липня знову неспокійна для українців. Повітряна тривога оголошена в усіх регіонах країни, цього разу ціль ворога — Захід України. Вже відомо про сильні вибухи у Луцьку. Все, що відомо на цю мить про вибухи в Луцьку сьогодні, читай далі у матеріалі. Луцьк: вибухи сьогодні Оновлено о 8:00. Внаслідок масованої атаки РФ у Луцьку сталося займання будівель одного з гаражних кооперативів, також пожежу зафіксували на території одного з підприємств, — повідомив міський голова Ігор Поліщук.Попередньо, загиблих немає. За повідомленням Повітряних сил України, на Луцьк росіяни запустили ракети. Ймовірно, це були пуски Кинджалів з МіГ-31. Міський голова Ігор Поліщук повідомляв про пуски Кинджалів, а також серію дронів на місто. — Розпочалась робота ППО по серії ворожих БпЛА. Ймовірно, Кинджали курсом на Луцьк, — написав він. БпЛА рухаються в бік Луцька з різних напрямків. Також кореспонденти Суспільного повідомляли про гучні вибухи у місті. Також цієї ночі ППО працювало у столиці та Київській області, атака була спрямована й на Рівненську, Львівську, Тернопільську та Івано-Франківську області. Читати на тему Карта повітряних тривог України онлайн: де тривога в Україні зараз За допомогою кількох сайтів можна легко дізнатися інформацію про повітряну тривогу по всій Україні. Луцьк: укриття Наразі жителів закликають перебувати в укриттях. Знайти укриття біля тебе можна за допомогою карти на Google Maps, а також перелік з адресами оприлюднений на сайті Луцької міської ради. Обстріл Луцька: фото наслідків Луцьк знову під прицілом: росіяни обстріляли місто ракетами та дронами / 5 Фотографій Раніше ми розповідали тобі, як швидко оформити компенсацію за пошкоджене житло у Дії. Читай про це у матеріалі. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: війна в Україні, Луцьк Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter