Для тебе Війна в Україні

Луцьк знову під прицілом: росіяни обстріляли місто ракетами та дронами

Вікторія Мельник, журналістка сайту 09 Липня 2025, 04:08
луцьк вибухи

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