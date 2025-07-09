Луцьк знову під прицілом: росіяни обстріляли місто ракетами та дронами

Ніч на 9 липня знову неспокійна для українців. Повітряна тривога оголошена в усіх регіонах країни, цього разу ціль ворога — Захід України. Вже відомо про сильні вибухи у Луцьку.

Все, що відомо на цю мить про вибухи в Луцьку сьогодні, читай далі у матеріалі.

Луцьк: вибухи сьогодні

Оновлено о 8:00. Внаслідок масованої атаки РФ у Луцьку сталося займання будівель одного з гаражних кооперативів, також пожежу зафіксували на території одного з підприємств, — повідомив міський голова Ігор Поліщук.

Попередньо, загиблих немає.

За повідомленням Повітряних сил України, на Луцьк росіяни запустили ракети. Ймовірно, це були пуски Кинджалів з МіГ-31.

Міський голова Ігор Поліщук повідомляв про пуски Кинджалів, а також серію дронів на місто.

— Розпочалась робота ППО по серії ворожих БпЛА. Ймовірно, Кинджали курсом на Луцьк, — написав він.

БпЛА рухаються в бік Луцька з різних напрямків.

Також кореспонденти Суспільного повідомляли про гучні вибухи у місті.

Також цієї ночі ППО працювало у столиці та Київській області, атака була спрямована й на Рівненську, Львівську, Тернопільську та Івано-Франківську області.

Читати на тему Карта повітряних тривог України онлайн: де тривога в Україні зараз За допомогою кількох сайтів можна легко дізнатися інформацію про повітряну тривогу по всій Україні.

Луцьк: укриття

Наразі жителів закликають перебувати в укриттях.

Знайти укриття біля тебе можна за допомогою карти на Google Maps, а також перелік з адресами оприлюднений на сайті Луцької міської ради.

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