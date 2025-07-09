Для тебя Война в Украине

Луцк снова под прицелом: россияне обстреляли город ракетами и дронами

Виктория Мельник, журналист сайта 09 июля 2025, 04:08
луцк взрывы

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