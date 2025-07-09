Луцк снова под прицелом: россияне обстреляли город ракетами и дронами

Ночь на 9 июля снова неспокойная для украинцев. Воздушная тревога объявлена ​​во всех регионах страны, на этот раз цель врага — Запад Украины. Уже известно о взрывах в Луцке.

Все, что известно на этот момент о взрывах в Луцке сегодня, читай дальше в материале.

Луцк: взрывы сегодня

Обновлено в 8:00. В результате массированной атаки РФ в Луцке произошло возгорание зданий одного из гаражных кооперативов, также пожар зафиксировали на территории одного из предприятий, — сообщил городской голова Игорь Полищук.

Предварительно погибших нет.

По сообщению Воздушных сил Украины, на Луцк россияне запустили ракеты. Вероятно, это были пуски Кинжалов из МиГ-31.

Городской голова Игорь Полищук сообщал о пусках Кинжалов, а также серии дронов на город.

— Началась работа ПВО по серии вражеских БпЛА. Вероятно, Кинжалы курсом на Луцк, — написал он.

БпЛА двигаются в сторону Луцка с разных направлений.

Также корреспонденты Суспільного сообщали о громких взрывах в городе.

Также в эту ночь ПВО работало в столице и Киевской области, атака была направлена ​​и на Ровенскую, Львовскую, Тернопольскую и Ивано-Франковскую области.

Луцк: укрытие

Сейчас жителей призывают находиться в укрытиях.

Найти укрытие возле тебя можно с помощью карты на Google Maps, а также за списком с адресами на сайте Луцкого городского совета.

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