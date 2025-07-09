Луцк снова под прицелом: россияне обстреляли город ракетами и дронами

Ночь на 9 июля снова неспокойная для украинцев. Воздушная тревога объявлена во всех регионах страны, на этот раз цель врага — Запад Украины. Уже известно о взрывах в Луцке. Все, что известно на этот момент о взрывах в Луцке сегодня, читай дальше в материале. Луцк: взрывы сегодня Обновлено в 8:00. В результате массированной атаки РФ в Луцке произошло возгорание зданий одного из гаражных кооперативов, также пожар зафиксировали на территории одного из предприятий, — сообщил городской голова Игорь Полищук.Предварительно погибших нет. По сообщению Воздушных сил Украины, на Луцк россияне запустили ракеты. Вероятно, это были пуски Кинжалов из МиГ-31. Городской голова Игорь Полищук сообщал о пусках Кинжалов, а также серии дронов на город. — Началась работа ПВО по серии вражеских БпЛА. Вероятно, Кинжалы курсом на Луцк, — написал он. БпЛА двигаются в сторону Луцка с разных направлений. Также корреспонденты Суспільного сообщали о громких взрывах в городе. Также в эту ночь ПВО работало в столице и Киевской области, атака была направлена и на Ровенскую, Львовскую, Тернопольскую и Ивано-Франковскую области. Читать по теме Карта воздушных тревог Украины онлайн: интерактивная карта, где есть угроза обстрела С помощью нескольких сайтов можно легко узнать информацию о воздушной тревоге по всей Украине. Луцк: укрытие Сейчас жителей призывают находиться в укрытиях. Найти укрытие возле тебя можно с помощью карты на Google Maps, а также за списком с адресами на сайте Луцкого городского совета. Раньше мы рассказывали тебе, как быстро оформить компенсацию за поврежденное жилье в Дії. Читай по ссылке. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, Луцк Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter