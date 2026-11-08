Як вкрити інжир на зиму: правила підготовки до перших морозів

Головна умова для успішного вирощування інжиру — правильна агротехніка, зокрема й укриття на зиму. Адже якщо у твоєму регіоні зима досить холодна, дерево не зможе нормально пережити морози. Як вкрити інжир на зиму і що для цього потрібно — читай у матеріалі.

Як вкрити інжир на зиму і навіщо це робити

У тих регіонах, де зима тепла, достатньо буде лише утеплення кореневої системи тирсою, торфом, тобто мульчуванням прикореневого кола.

Але в зонах з холодним кліматом потрібно подбати про гарне укриття для всього дерева.

Не морозостійкі сорти погано переносять пониження температури до -14 градусів. Найменша проблема, з якою може зіткнутися непокрите дерево, — це зниження врожайності.

Зимівка інжиру: коли вкривати фігове дерево

Його вкривають перед тим, як настануть стабільні холоди. Але зарано робити цього не можна. Якщо провести роботи раніше за визначений термін, коли за вікном ще тепло, можуть розвинутися численні грибки й гниль.

Тому краще дочекайся перших заморозків. Коли температура зможе стабільно триматися на рівні +2С вдень, берись за укриття інжиру.

Коли ти побачиш одеревіння його річних приростів і активне скидання листя, — це і буде ідеальним знаком для укриття. Зазвичай такий період настає після збирання всього врожаю. В цей час потрібно стежити за рослиною, оглядаючи та аналізуючи її стан.

Спосіб укриття інжиру на зиму та етапи підготовки

Після збирання врожаю підготуй інжир до зимівлі таким методом:

Поливай кущ менше, ніж раніше. Поливати його можна в період після збирання врожаю до повного укриття лише іноді, якщо стоїть суха та спекотна погода Не удобрюй дерево занадто часто. Можна використовувати лише калійні добрива — сульфат калію (по 15-20 г під дерево). Внесення калійних добрив в цю пору дозволить швидше визріти деревині й краще перенести зиму. Проведи обрізання. Пагони вкороти таким чином, щоб їх можна було легко пригнути до землі для укриття. При укритті пригинай рослину до землі. Робити це потрібно акуратно, у кілька етапів. Краще розтягнути період пригинання пагонів до землі на тиждень, щоб саме вони пригнулися до землі, а не зламалися. Закріпити пагони можна дерев’яними скобами або обтяжити дерев’яними дошками, щоб вони не розпрямилися.

Як укрити інжир на зиму: простий спосіб

Присипання ґрунтом називають швидким і простим способом укриття інжиру на зиму. Для цього скористайся покроковою інструкцією:

Низько пригни пагони до поверхні ґрунту, в ідеалі — до лежачого положення. Після цього візьми пухкий і сухий ґрунт, і насип його на пагони. Шар ґрунту може бути товщиною 5-6 сантиметрів. Поверх шару ґрунту для додаткового утеплення поклади шар опалого листя або соломи, його потрібно зробити товщиною близько 12-15 сантиметрів. Можна зробити надійне утеплення, чергуючи кілька шарів — ґрунт, листя або солому, потім — знову ґрунт, листя або солому.

Раніше ми розповідали, як сушити інжир у домашніх умовах — три способи зберегти смак екзотичного фрукта.

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