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Як вкрити інжир на зиму: правила підготовки до перших морозів

Анна Голішевська, редакторка сайту 08 Листопада 2026, 10:30 3 хв.
Як вкрити інжир на зиму
Фото Pexels

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