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Карта боевых действий 9 июля 2025: более 180 боев и более 1000 ликвидированных оккупантов

Виктория Мельник, журналист сайта 09 июля 2025, 10:00
карта боевых действий

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