Карта боевых действий 9 июля 2025: более 180 боев и более 1000 ликвидированных оккупантов

Карта боевых действий за 9 июля 2025 года — главный текст, собравший в себе все новости с фронта за сутки.

Какая ситуация на карте боевых действий, а также, где идут бои, аналитику экспертов ISW и сводку Генштаба — ищи дальше в материале.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других стран.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) утверждают, что украинские войска недавно продвинулись на севере Сумской области после серии постоянных контратак

Россияне же продвинулись у Часового Яра и Торецка.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 9 июля 2025 года

Генштаб сообщает о 183 боевом столкновении в течение суток.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением восьми ракет, а также 83 авиаудара, в том числе сбросил 139 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 5928 обстрелов, из них 122 — из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 5928 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Плавные Запорожской области; Николаевка и Львов Херсонской области.

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили две артиллерийские системы, 10 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один пункт управления врага.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 16 боев. Противник нанес 12 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 21 управляемую авиационную бомбу и совершил 326 артиллерийских обстрелов, в том числе шесть – из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении произошло 11 боев в районах Волчанска, Зеленого, Амбарного и Каменки.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Загрызового, Степной Новоселовки и Голубовки.

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новый Мир, Карповка, Зеленая Долина, Торское, Редкодуб, Григоровка и в направлении Шандриголового и Среднего.

На Северском направлении противник четыре раза атаковал позиции сил обороны вблизи Ивано-Дарьевки и в направлениях Серебрянки и Выемки.

За прошедшие сутки на Краматорском направлении произошло три боя в сторону Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил десять атак в районах Дилиевки, Торецка, Яблоновки, Русиного Яра и в направлениях Екатериновки, Александро-Калинового.

На Покровском направлении наши защитники остановили 67 атак агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Полтавка, Мирное, Малиновка, Миролюбовка, Разино, Лысовка, Шевченко, Зверево, Удачное, Проминь, Новосергеевка, Муравка, Алексеевка, Зеленый Кут, Ореховское и Новопавловка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 36 вражеских штурмов вблизи населенных пунктов Запорожья, Поддубного, Мирного, Комара, Воскресенка, Шевченко, Зеленого Поля, Свободного Поля и Новополя.

Противник однажды атаковал позиции наших защитников вблизи Малиновки на Гуляйпольском направлении.

На Ореховском направлении российские оккупанты наступательных действий не проводили.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг однажды без успеха пытался приблизиться к укреплениям наших защитников.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, активно подрывая наступательный потенциал агрессора в тылу.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1050 человек.

Также украинские воины обезвредили пять танков, две боевых бронированных машин, 68 артиллерийских систем, одно средство ПВО, 227 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 119 единиц автомобильной техники, две единицы специальной техники оккупантов.

Карта боевых действий 9 июля

Карта боевых действий 9 июля 2025: более 180 боев и более 1000 ликвидированных оккупантов / 12 Фотографий

Генштаб

Этой ночью россияне атаковали Луцк: больше подробностей ищи по ссылке на наш другой материал.

Главное фото: 148 отдельная артиллерийская Житомирская бригада Десантно-штурмовых войск.

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