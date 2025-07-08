Карта бойових дій 8 липня 2025: росіяни спрямовують зусилля на Новопавлівку

Карта бойових дій за 8 липня 2025 року показує останні дані з фронту та аналітику від військових експертів.

Яка ситуація на карті бойових дій, а також де ідуть бої, аналітику експертів ISW та зведення Генштабу — шукай далі у матеріалі.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють, що російські війська переорієнтовують наступальні операції на Покровському напрямку на Костянтинівський після кількох тижнів невдалої діяльності, спрямованої на просування до Костянтинівки.

Зазначається, що українські війська нещодавно просунулися поблизу Новопавлівки. Тим часом російські війська просунулися на півночі Сумської області та поблизу Торецька, Покровська та Новопавлівки.

Оперативна ситуація в Україні станом на 8 липня 2025 року

Генштаб повідомляє, що протягом минулої доби зафіксовано 188 бойових зіткнень.

Росія завдала двох ракетних та 68 авіаційних ударів, застосувала п’ять ракет та скинула 112 КАБів. Крім цього, залучено для ураження 3373 дрони-камікадзе та здійснено більш ніж п’ять тисяч обстрілів, зокрема 141 із РСЗВ.

Авіаудари завдавалися по районах населених пунктів Кіндратівка, Костянтинівка, Новомиколаївка, Водолаги, Олексіївка, Садки Сумської області; Новопавлівка Дніпропетровської області; Приморське Запорізької області; Козацьке Херсонської області.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 18 районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки, три артилерійські засоби, пункт управління та один інший важливий об’єкт противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося вісім бойових зіткнень. Ворог завдав шість авіаційних ударів, скинув 11 КАБів, здійснив 286 обстрілів, зокрема три із РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 19 штурмів у районах Вовчанська, Зеленого, Амбарного, Красного Першого, Кам’янки та у бік Кутьківки.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося дві атаки, відбито штурмові дії противника поблизу Голубівки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Новий Мир, Рідкодуб, Зелена Долина, Торське та в Серебрянському лісі, а також у бік Серебрянки, Ольгівки й Григорівки.

На Сіверському напрямку РФ тричі атакувала позиції у районах Григорівки та Виїмки.

На Краматорському напрямку зафіксовано п’ять бойових зіткнень, відбулися наступи у бік Миколаївки, Маркового, Предтечиного і Білої Гори.

На Торецькому напрямку здійснено чотири атаки в районах Торецька та Диліївки.

На Покровському напрямку зупинено 68 штурмових і наступальних дій у районах населених пунктів Попів Яр, Разіне, Миролюбівка, Новоекономічне, Лисівка, Шевченко, Новоукраїнка, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Горіхове та Олексіївка.

На Новопавлівському напрямку РФ 30 разів атакувала в районах населених пунктів Піддубне, Федорівка, Воскресенка, Ялта, Шевченко, Новосілка, Вільне Поле та Новопіль.

На Гуляйпільському напрямку успішно відбито чотири ворожих штурми поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку ЗСУ відбили чотири ворожі атаки в районі Кам’янського та у бік Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку минулої доби бойових зіткнень не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Загалом втрати ворога станом на 8 липня 2025 року становили 1070 осіб.

Також українські воїни знешкодили чотири бойових броньованих машини, 41 артилерійську систему, дві реактивні системи залпового вогню, 172 безпілотних літальних апарати, 86 одиниць автомобільної техніки та одну важку вогнеметну систему окупантів.

Карта бойових дій 8 липня

Карта бойових дій 8 липня 2025: росіяни спрямовують зусилля на Новопавлівку / 13 Фотографій

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