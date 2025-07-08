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Карта бойових дій 8 липня 2025: росіяни спрямовують зусилля на Новопавлівку

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 08 Липня 2025, 09:30
Карта бойових дій 8 липня 2025: росіяни спрямовують зусилля на Новопавлівку

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