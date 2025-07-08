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Карта боевых действий 8 июля 2025: россияне направляют усилия на Новопавловку

Ирина Танасийчук, журналист сайта 08 июля 2025, 09:30
Карта боевых действий 8 июля 2025: россияне направляют усилия на Новопавловку

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