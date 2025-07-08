Карта боевых действий 8 июля 2025: россияне направляют усилия на Новопавловку

Карта боевых действий за 8 июля 2025 показывает последние данные с фронта и аналитику от военных экспертов.

Какая ситуация на карте боевых действий, а также, где идут бои, аналитику экспертов ISW и сведение Генштаба — ищи дальше в материале.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где располагаются подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — территория, требующая уточнения.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других государств.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают, что российские войска переориентируют наступательные операции на Покровском направлении на Константиновский после нескольких недель неудачной деятельности, направленной на продвижение в Константиновку.

Отмечается, что украинские войска недавно продвинулись вблизи Новопавловки. Между тем, российские войска продвинулись на севере Сумской области и вблизи Торецка, Покровска и Новопавловки.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 8 июля 2025 года

Генштаб сообщает, что за прошедшие сутки зафиксировано 188 боевых столкновений.

Россия нанесла два ракетных и 68 авиационных ударов, применила пять ракет и сбросила 112 КАБов. Кроме этого, привлечено для поражения 3373 дрона-камикадзе и совершено более пяти тысяч обстрелов, в том числе 141 из РСЗО.

Авиаудары наносились по районам населенных пунктов Кондратовка, Константиновка, Новониколаевка, Водологи, Алексеевка, Садки Сумской области; Новопавловка Днепропетровской области; Приморское Запорожской области; Казачье Херсонской области.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 18 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три артиллерийских средства, пункт управления и один другой важный объект противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло восемь боевых столкновений. Враг нанес шесть авиационных ударов, сбросил 11 КАБов, совершил 286 обстрелов, в том числе три из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 19 штурмов в районах Волчанска, Зеленого, Амбарного, Красного Первого, Каменки и в сторону Кутьковки.

На Купянском направлении за сутки произошло две атаки, отражены штурмовые действия противника вблизи Голубовки и Загрызового.

На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Новый Мир, Редкодуб, Зеленая Долина, Торское и в Серебрянском лесу, а также в сторону Серебрянки, Ольговки и Григорьевки.

На Северском направлении РФ трижды атаковала позиции в районах Григоровки и Выемки.

На Краматорском направлении зафиксировано пять боевых столкновений, прошли наступления в сторону Николаевки, Маркового, Предтечиного и Белой Горы.

На Торецком направлении совершено четыре атаки в районах Торецка и Дылеевки.

На Покровском направлении остановлено 68 штурмовых и наступательных действий в районах населенных пунктов Попов Яр, Разино, Миролюбовка, Новоэкономическое, Лисовка, Шевченко, Новоукраинка, Зверево, Удачное, Новосергеевка, Котляровка, Орехово и Алексеевка.

На Новопавловском направлении РФ 30 раз атаковала в районах населенных пунктов Поддубное, Федоровка, Воскресенка, Ялта, Шевченко, Новоселка, Свободное Поле и Новополь.

На Гуляйпольском направлении успешно отражены четыре вражеских штурма вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении ВСУ отразили четыре вражеских атаки в районе Каменского и в сторону Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении прошедших суток боевых столкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В общей сложности, потери врага по состоянию на 8 июля 2025 года составили 1070 человек.

Также украинские воины обезвредили четыре боевых бронированных машины, 41 артиллерийскую систему, две реактивные системы залпового огня, 172 беспилотных летательных аппарата, 86 единиц автомобильной техники и одну тяжелую огнеметную систему оккупантов.

Карта боевых действий 8 июля

Карта боевых действий 8 июля 2025: россияне направляют усилия на Новопавловку / 13 Фотографий

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