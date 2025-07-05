На шляху до Олімпіади! Як молоді українські гімнасти готуються до перших змагань у Європі

З 20 по 26 липня у Північній Македонії та Хорватії відбудеться Європейський юнацький олімпійський фестиваль, де змагатимуться спортсмени віком від 14 до 18 років.

Українську команду представлять 78 атлетів у 12 видах спорту. Програма Ранок у великому місті завітала на тренування до представників спортивної гімнастики.

Як тренуються юні гімнасти перед фестивалем

У спортивному залі кипить робота. Юні спортсмени тренуються на повну, готуючись до старту фестивалю. Молоді атлети беруть участь у змаганнях такого рівня завдяки підтримці Національного Олімпійського комітету України.

Нескінченні повторення елементів на брусах, перекладині, кільцях, колоді. Кожен стрибок, кожен оберт — це результат тисяч годин праці, синців та іноді сліз. Тренери уважно стежать за кожним рухом, коригують, підтримують і вірять у своїх вихованців.

— Це не стратегія, для нас головне підготувати програму, щоб вона була і максимально складною, і при цьому максимально гарно виконаною. Ми шукаємо баланс, щоб отримати гарну оцінку, — пояснює тренер зі спортивної гімнастики Сергій Стебунов.

Для багатьох з них фестиваль стане першим масштабним міжнародним досвідом.

Гімнаст Тимофій Кириченко каже, що першою чергою хочеться виступити гарно у кваліфікації, щоб потрапити у фінал на окремих видах: стрибку, кільцях тощо. І, звісно, взяти п’єдестал.

Це гордість — їхати на міжнародні змагання в різні країни й представляти свою країну. Цей виступ я присвячую батькам, а найбільше татові, тому що він зараз на фронті, — додає інший гімнаст Валентин Гаврильченко.

Дівчата також не відстають, щодня відточуючи свою майстерність на тренуваннях.

— Моє бажання — виконати свою програму чисто, без падінь, і завоювати медаль. Бажану золото. Хочеться прославляти Україну, щоб всі знали, що Україна теж вміє боротися, бути найкращою, — діляться думками Богдана Ковальова й Анастасія Лев.

Тренери кажуть, що в України сильна команда, акцент роблять на командний результат. В окремих видах спорту гімнасти можуть навіть поборотися за нагороди.

Нещодавно 12-річний український спортсмен Матвій Строгалєв побив дитячий світовий рекорд зі стрибків з жердиною. На подію відреагував чинний рекордсмен Арман Дюплантіс.

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