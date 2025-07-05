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На шляху до Олімпіади! Як молоді українські гімнасти готуються до перших змагань у Європі

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 05 Липня 2025, 16:00

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