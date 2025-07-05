На пути к Олимпиаде! Как юные украинские гимнасты готовятся к первым соревнованиям в Европе

С 20 по 26 июля в Северной Македонии и Хорватии состоится Европейский юношеский олимпийский фестиваль, где будут соревноваться спортсмены от 14 до 18 лет.

Украинскую команду представят 78 атлетов в 12 видах спорта. Программа Ранок у великому місті посетила тренировки к представителям спортивной гимнастики.

Как тренируются юные гимнасты перед фестивалем

В спортивном зале кипит работа. Юные спортсмены тренируются по полной, готовясь к старту фестиваля. Молодые атлеты принимают участие в таких соревнованиях благодаря поддержке Национального Олимпийского комитета Украины.

Бесконечные повторения элементов на брусьях, перекладине, кольцах, бревне. Каждый скачок, каждый оборот — это результат тысяч часов труда, синяков и иногда слез. Тренеры внимательно следят за каждым движением, корректируют, поддерживают и верят в своих питомцев.

— Это не стратегия, для нас главное подготовить программу, чтобы она была и максимально сложной, и при этом максимально хорошо выполненной. Мы ищем баланс, чтобы получить хорошую оценку, — объясняет тренер по спортивной гимнастике Сергей Стебунов.

Для многих фестиваль станет первым масштабным международным опытом.

Гимнаст Тимофей Кириченко говорит, что в первую очередь хочется выступить хорошо в квалификации, чтобы попасть в финал на отдельных видах: прыжке, кольцах и т.д. И, конечно, взять пьедестал.

Это гордость — ехать на международные соревнования в разные страны и представлять свою страну. Это выступление я посвящаю родителям, а больше всего папе, потому что он сейчас на фронте, — добавляет другой гимнаст Валентин Гаврильченко.

Девушки также не отстают, каждый день оттачивая свое мастерство на тренировках.

— Мое желание выполнить свою программу чисто, без падений, и завоевать медаль. Желательное золото. Хочется прославлять Украину, чтобы все знали, что Украина тоже умеет бороться, быть лучшей, — делятся мыслями Богдана Ковалева и Анастасия Лев.

Тренеры говорят, что у Украины сильная команда, акцент делают на командный результат. В отдельных видах спорта гимнасты могут даже сразиться за награды.

Недавно 12-летний украинский спортсмен Матвей Строгалев побил детский мировой рекорд по прыжкам с шестом. На событие отреагировал действующий рекордсмен Арман Дюплантис.

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