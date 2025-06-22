Возможно, мы еще посоревнуемся: Дюплантис об украинце, который побил его детский рекорд

Мировой рекордсмен в прыжках с шестом, швед Арман Дюплантис, выразил искреннее восхищение достижением 12-летнего украинского спортсмена Матвея Строгалева.

Юный талант не только показал лучший результат в истории среди атлетов своего возраста, но и превзошёл рекорд Дюплантиса, установленный им в 12 лет.

Как сообщает Суспільне Спорт, Матвей Строгалев на юношеском чемпионате Украины преодолел планку на высоте 4 метра.

Это на целых 3 сантиметра лучше, чем результат Армана Дюплантиса, который в 2012 году, будучи 12-летним, взял высоту 3,97 метра.

Я считаю, это необыкновенно, — прокомментировал Дюплантис, добавив, что видео ему показала Ярослава Магучих.

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— Я даже не знал, что он побил мой рекорд. Это прекрасно, я очень рад это видеть. Надеюсь, он будет продолжать прогрессировать.

Шведский рекордсмен провёл трогательную параллель со своим детством:

— Я был таким же молодым, жаждущим стать лучшим в мире. Хотел быть лучшим и бить извечные рекорды. Я был таким же. И он такой, даже чуточку лучше. Это прекрасно. Возможно, если я буду прыгать достаточно долго, мы ещё посоревнуемся с ним.

Высокая оценка от Армана Дюплантиса еще раз подчеркивает незаурядность таланта Матвея Строгалева и дарит большие надежды на то, что Украина сможет воспитать новую звезду мирового уровня в прыжках с шестом.

Ранее мы сообщали, что киевский спортсмен установил национальный рекорд, пробыв 24 часа в воде. Невероятное достижение и выносливость, которые поразили всех.

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